ДИСК НЕДЕЛИ:

В ночь с 18 на 19 августа в Авраама Руссо стреляли из автомата. Из уважения к артисту, который потерял много крови и до сих пор лечится в Институте им. Склифосовского, не будем здесь выдвигать конспирологические теории о том, что в шоу-бизнесе ничего не происходит просто так, а ради пиара. Как бы то ни было, альбом «Live» увидел свет за несколько дней до покушения на Руссо, и поток информации о подробностях ночной стрельбы, разумеется, повысил интерес к творчеству музыканта.



Взволнованные состоянием здоровья артиста поклонники по идее должны скупить даже такой странный сборник, как «Live» («Мистерия звука»). Под маркой живого концерта, конечно, следовало выпустить запись сольника Авраама Руссо в «Олимпийском», где, естественно, звучало большинство хитов артиста. О том, где записан данный «Live», буклет диска стыдливо умалчивает, сообщая лишь, что здесь собраны произведения в основном из раннего репертуара певца.

Слушать это довольно забавно – в начале карьеры к подбору песен Руссо относился с разборчивостью кабацкого музыканта (кем он, собственно, тогда и являлся). В открывающей диск «Baby» Авраам довольно вдохновенно подражает Тому Джонсу, а следующий трек «Как быть» знаком слушателю в исполнении Александра Серова – еще одного апологета Джонса.

На диске есть также международные шлягеры «Опа-Опа» и «Casablanka» и несколько русскоязычных треков, которые благодаря сильному акценту исполнителя практически неотличимы от произведений какого-нибудь Таркана. Вообще в ранних песнях Руссо восточный колорит затмевает почти все остальные их достоинства: это та самая знойная музыка, которую россияне распробовали лет десять назад.

Для кого-то диск «Live» станет воспоминанием о летнем отдыхе, а у кого-то возникнут ассоциации с отравлением шаурмой в душной Москве.