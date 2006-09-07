«РУКИ ВВЕРХ!»: НЕДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

Cначала вы хотели уйти со сцены в мае, потом в августе, но опять не получилось. Почему?

– Первая отмена была связана с техническими причинами. А перенос концерта на 30 августа был полностью нашей инициативой: за время подготовительного процесса посыпалось такое количество предложений о работе и вопросов «как – и все?» Все захотели устроить прощальный концерт и у себя в городе тоже. Мы подумали, что если сейчас, 30 числа, дать прощальный концерт в «Олимпийском», а с 1 сентября отправиться в тур по стране на несколько месяцев, – получится чистой воды некрасивая, хотя и обычная в российском шоу-бизнесе ситуация обмана, когда прощаются, но не уходят. Мы не хотели свой уход превращать в «прощальный тур Кобзона»: уж сказали, что закрываемся, значит, надо закрываться. В любом случае группа сейчас не функционирует как полноценная творческая единица: нет новых альбомов, песен. Но концерты мы все же решили доработать, потому что предложений очень много. И уже после, когда мы уже твердо скажем: «Все, ребята!», финальный концерт, наверно, сделаем. Чем проще, тем лучше. Возможно, вместо «Олимпийского» придумаем что-то совсем экстраординарное – какое-нибудь поле или поляна в лесу.

– Причем зимой.

– Почему нет? Костры разведем, прыгать будем через них (смеется). В общем, мы решили, что лучше еще несколько месяцев слышать упреки поклонников в том, что мы их покидаем, чем обвинения всех остальных, что мы даже уйти со сцены по-человечески не можем.

– В Ледовом дворце в Пе­тербурге выступали, а в «Олим­пийском» нет. Это связано с вашей направленностью на провинцию?

– Да, в Ледовом раз или два в год были аншлаговые концерты. «Руки вверх!», на мой взгляд, абсолютно немосковская история. Вот «Гости из будущего», например, – элитная группа, которая может и во МХАТе выступить. Мы же учитывали и экономическую часть (в Москве труднее отбить затраты на рекламу), и эмоциональную. Что такое Москва? «О, Мадонна приезжает!», Фил Коллинз, Стинг – все здесь уже выступали. Когда мы делали презентацию в Подольске, для города это стало событием. И зрители ехали туда отовсюду. Кто из Москвы хотел нас посмотреть, тоже приехал, и Дворец спорта был набит под завязку. Это было красиво, потому что у людей в регионах совсем другое отношение. Они видят афишу и думают: надо пойти, а то когда еще у нас будет такой концерт. А в Москве: да еще сто раз схожу!

– Ты, наверное, знаешь, что «Руки вверх!» считают своеобразным эталоном дурновкусия. Как ты к этому относишься?

– С одной стороны, мне абсолютно все равно. Можно сколько угодно говорить о наших текстах и музыке, но за эти десять лет не появилось второй группы «Руки вверх!». Мы сделали простоту, доступность и очень классную танцевальность, и никто не сумел это повторить. Организаторы знали – если едут «Руки», значит, будет весело и дворцы спорта со стадионами будут набиты битком. Но на самом деле, мне, конечно, не все равно. В танцевальной музыке не может быть умных текстов как таковых, она не для того, чтобы думать. Но самая большая проблема – недалекость людей, которые об этом рассуждают. Вот говорят: «Какой же ужас, Сергей! Как вы можете? Купил альбом, песня «18 мне уже» – просто верх подонства. Вы же развращаете молодежь!» – «Вот вам диск, послушайте его, а потом будете приходить и рассказывать о примитивизме текстов, об однозначных гармониях и т.д.» Больше человек претензий не предъявляет. Всегда можно найти ту ноту, где человек слажал, и считать его негодным музыкантом, не обращая внимания, что остальные пять тысяч нот были спеты идеально. Никто почему-то не говорит о том, что Жуков пел с оркестром в 80 человек и для всех расписал партитуры. Никто не говорит про группу ATC, купившую нашу мелодию и продавшую более полутора миллионов дисков с моей музыкой.

– В историю все равно войдет «18 мне уже».

– А ведь в каждом альбоме есть куча песен, которые абсолютно другие. Нам было сложнее всех, потому что идти первым всегда трудно. В любой гонке все ждут момента, чтобы выскочить из-за спины лидера и на финише его обогнать. Удобнее быть вторым, но мы всегда хотели, чтобы догоняли нас. Так и выходило: появилась группа «Вирус», другие команды, делающие танцевальную музыку. Они приходили и просили написать для них песню в стиле группы «Руки вверх!». А ведь нет никакого стиля «Руки вверх!», но приятно, что люди для себя так это называют. Если сформулировать, то стиль «Руки вверх!» – это танцевально, весело, тупо (может быть) и хорошо запоминается.

– А адекватной заменой уходящим «Рукам» станут твои подопечные «Фактор-2» с еще более несложной музыкой?

– Не адекватная, но замена. Никто не говорит, что «Фактор» – это намек на какие-то высоты в искусстве. Надо четко разделять: если ты занимаешься музыкой, твое место в Большом театре, Гнесинке или в оркестре «Виртуозы Москвы». Если ты занимаешься музыкой коммерческой, поп-музыкой, то надо думать о том, что ее должны полюбить простые люди, а не кучка экспертов. Кроме того, вместо «Рук» появится сольный артист Сергей Жуков – с более спокойной и живой музыкой.

– 1 сентября открылся твой сайт mp3.ru, который продает через Интернет музыку и подкасты. Сколько это стоит?

– Ценовая политика складывается из разумности условий, на которых артист отдал нам песню, и технических возможностей сайта. Цена будет достаточно высокой – примерно 9 рублей за трек. Мы специально ставим такую планку, потому что уверены: через год проблема пиратских бесплатных порталов будет решена. 1 сентября вступает в силу закон об авторском праве в Интернете: все как будто его не боятся, но пиратские сайты сейчас пачками закрываются.