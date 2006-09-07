//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

«РУКИ ВВЕРХ!»: НЕДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Cначала вы хотели уйти со сцены в мае, потом в августе, но опять не получилось. Почему?
– Первая отмена была связана с техническими причинами. А перенос концерта на 30 августа был полностью нашей инициативой: за время подготовительного процесса посыпалось такое количество предложений о работе и вопросов «как – и все?» Все захотели устроить прощальный концерт и у себя в городе тоже. Мы подумали, что если сейчас, 30 числа, дать прощальный концерт в «Олимпийском», а с 1 сентября отправиться в тур по стране на несколько месяцев, – получится чистой воды некрасивая, хотя и обычная в российском шоу-бизнесе ситуация обмана, когда прощаются, но не уходят. Мы не хотели свой уход превращать в «прощальный тур Кобзона»: уж сказали, что закрываемся, значит, надо закрываться. В любом случае группа сейчас не функционирует как полноценная творческая единица: нет новых альбомов, песен. Но концерты мы все же решили доработать, потому что предложений очень много. И уже после, когда мы уже твердо скажем: «Все, ребята!», финальный концерт, наверно, сделаем. Чем проще, тем лучше. Возможно, вместо «Олимпийского» придумаем что-то совсем экстраординарное – какое-нибудь поле или поляна в лесу.
– Причем зимой.
– Почему нет? Костры разведем, прыгать будем через них (смеется). В общем, мы решили, что лучше еще несколько месяцев слышать упреки поклонников в том, что мы их покидаем, чем обвинения всех остальных, что мы даже уйти со сцены по-человечески не можем.
– В Ледовом дворце в Пе­тербурге выступали, а в «Олим­пийском» нет. Это связано с вашей направленностью на провинцию?
– Да, в Ледовом раз или два в год были аншлаговые концерты. «Руки вверх!», на мой взгляд, абсолютно немосковская история. Вот «Гости из будущего», например, – элитная группа, которая может и во МХАТе выступить. Мы же учитывали и экономическую часть (в Москве труднее отбить затраты на рекламу), и эмоциональную. Что такое Москва? «О, Мадонна приезжает!», Фил Коллинз, Стинг – все здесь уже выступали. Когда мы делали презентацию в Подольске, для города это стало событием. И зрители ехали туда отовсюду. Кто из Москвы хотел нас посмотреть, тоже приехал, и Дворец спорта был набит под завязку. Это было красиво, потому что у людей в регионах совсем другое отношение. Они видят афишу и думают: надо пойти, а то когда еще у нас будет такой концерт. А в Москве: да еще сто раз схожу!
– Ты, наверное, знаешь, что «Руки вверх!» считают своеобразным эталоном дурновкусия. Как ты к этому относишься?
– С одной стороны, мне абсолютно все равно. Можно сколько угодно говорить о наших текстах и музыке, но за эти десять лет не появилось второй группы «Руки вверх!». Мы сделали простоту, доступность и очень классную танцевальность, и никто не сумел это повторить. Организаторы знали – если едут «Руки», значит, будет весело и дворцы спорта со стадионами будут набиты битком. Но на самом деле, мне, конечно, не все равно. В танцевальной музыке не может быть умных текстов как таковых, она не для того, чтобы думать. Но самая большая проблема – недалекость людей, которые об этом рассуждают. Вот говорят: «Какой же ужас, Сергей! Как вы можете? Купил альбом, песня «18 мне уже» – просто верх подонства. Вы же развращаете молодежь!» – «Вот вам диск, послушайте его, а потом будете приходить и рассказывать о примитивизме текстов, об однозначных гармониях и т.д.» Больше человек претензий не предъявляет. Всегда можно найти ту ноту, где человек слажал, и считать его негодным музыкантом, не обращая внимания, что остальные пять тысяч нот были спеты идеально. Никто почему-то не говорит о том, что Жуков пел с оркестром в 80 человек и для всех расписал партитуры. Никто не говорит про группу ATC, купившую нашу мелодию и продавшую более полутора миллионов дисков с моей музыкой.
– В историю все равно войдет «18 мне уже».
– А ведь в каждом альбоме есть куча песен, которые абсолютно другие. Нам было сложнее всех, потому что идти первым всегда трудно. В любой гонке все ждут момента, чтобы выскочить из-за спины лидера и на финише его обогнать. Удобнее быть вторым, но мы всегда хотели, чтобы догоняли нас. Так и выходило: появилась группа «Вирус», другие команды, делающие танцевальную музыку. Они приходили и просили написать для них песню в стиле группы «Руки вверх!». А ведь нет никакого стиля «Руки вверх!», но приятно, что люди для себя так это называют. Если сформулировать, то стиль «Руки вверх!» – это танцевально, весело, тупо (может быть) и хорошо запоминается.
– А адекватной заменой уходящим «Рукам» станут твои подопечные «Фактор-2» с еще более несложной музыкой?
– Не адекватная, но замена. Никто не говорит, что «Фактор» – это намек на какие-то высоты в искусстве. Надо четко разделять: если ты занимаешься музыкой, твое место в Большом театре, Гнесинке или в оркестре «Виртуозы Москвы». Если ты занимаешься музыкой коммерческой, поп-музыкой, то надо думать о том, что ее должны полюбить простые люди, а не кучка экспертов. Кроме того, вместо «Рук» появится сольный артист Сергей Жуков – с более спокойной и живой музыкой.
– 1 сентября открылся твой сайт mp3.ru, который продает через Интернет музыку и подкасты. Сколько это стоит?
– Ценовая политика складывается из разумности условий, на которых артист отдал нам песню, и технических возможностей сайта. Цена будет достаточно высокой – примерно 9 рублей за трек. Мы специально ставим такую планку, потому что уверены: через год проблема пиратских бесплатных порталов будет решена. 1 сентября вступает в силу закон об авторском праве в Интернете: все как будто его не боятся, но пиратские сайты сейчас пачками закрываются.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков оценил слова главы Пентагона Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Москву "идёт" атлантическое тепло

В Москву "идёт" атлантическое тепло

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха в столице вернётся к климатической норме уже на текущей неделе - со среды, 7 августа.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Общество

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержан блогер, который в комментариях в социальной сети призывал к насилию над детьми полицейских. Как сообщили в Следственном комитете, дома в молодого проведен проведен обыск

//Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в городах Дейтон, штат Огайо и Эль-Пасо, штат Техас.

//Общество

Появилось видео вызова шаманами духов для тушения пожаров в Сибири

Появилось видео вызова шаманами духов для тушения пожаров в Сибири

В Иркутской области шаманы при помощи деревьев попытались вызвать дождь, чтобы потушить горящие сибирские леса. Видео обряда накануне появилось на просторах Всемирной паутины.

//Общество

Новая Венеция. Большая часть центра Керчи погрузилась под воду

Новая Венеция. Большая часть центра Керчи погрузилась под воду

Где-то леса гибнут от пожаров, и вся страна ждет вожделенного дождя, в вот в Крыму настоящее наводнение. Проливные дожди и шквальный ветер обрушились на Керчь и большая часть центра города погрузилась под воду

//В мире

У США кончились идеи, как отдать Крым Украине

У США кончились идеи, как отдать Крым Украине

Соединенные Штаты не могут найти эффективное решение, как отдать Украине Крым. Такое признание читается в словах госсекретаря США Майка Помпео, сказанных на встрече «Экономического клуба Вашингтона».

//Шоу-бизнес

"Вопрос к чиновникам, игнорирующим нарушение закона звездой". Прокуратура проверяет замок Аллы Пугачевой?

"Вопрос к чиновникам, игнорирующим нарушение закона звездой". Прокуратура проверяет замок Аллы Пугачевой?

Таблоиды написали, что замок четы Пугачевой в деревне Грязь проверяет подмосковная прокуратура. А виной всему обращение одного из юристов, который потребовал установить законность строения дома Примадонны.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Токарева "Аргументам недели"

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Токарева "Аргументам недели"

Одно из последних интервью музыкант Вилли Токаре дал газете «Аргументы недели». Почему основатель русского шансона покинул Родину на 15 лет? Зачем променял карьеру в оркестре на работу уборщика в Америке?

//Общество

На Украине придумали диету на сале

На Украине придумали диету на сале

Украинские диетологи порекомендовали не отказываться от сала во время похудения. Они привели веские доводы в пользу включения сала в рацион диеты для потери лишнего веса.

//Общество

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

3 августа группа спортсменов начала рекордный заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера.

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Знаменитый актер Эммануил Виторган взволновал своих поклонников крайне неоднозначным сообщением. Актер невольно спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

//В мире

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) 31 июля задержал иностранный танкер в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает агентство ISNA.

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Известный певец, звезда и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров проводит отпуск вместе со своими детьми. Накануне он взял наследников в ночной клуб, о чем рассказал фанатам в Instagram.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

В Москву "идёт" атлантическое тепло
4

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
5

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры