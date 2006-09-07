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ЖИЗНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Что наша жизнь? Тюрьма!

От сумы и тюрьмы, как известно, не убежишь. Вот и популярного ведущего Кирилла Набутова постигла участь сия. Из тюрем он теперь не вылезает, потому что снимает цикл программ под общим названием «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня». В русле общей «криминализации» канала НТВ здесь будет рассказываться об охране, о заключенных, нормах питания и прочих тюремных «радостях».
  Специальный раздел программы будет посвящен самым известным тюрьмам России. Все, кто не бывал в «Бутырках», теперь имеют возможность туда попасть. Пока что только с Кириллом Набутовым.

Неклюдов-Первый

Самые популярные голоса телевидения принадлежат актеру Ленкома Сергею Чонишвили и актеру-«голосовику» Алексею Неклюдову. Имя последнего Первый канал долго дер­жал в секрете. Именно он приятным баритоном зачитывает анонсы фильмов и передач на Первом. Его голос стал визитной карточкой канала.
  Известно, что он актер поколения Никиты Высоцкого и Михаила Ефремова, с которыми вместе заканчивал Школу-студию МХАТ. Сергей Чонишвили – менее законспирированная личность. На телевидении он занял нишу, которая раньше принадлежала Игорю Кириллову. Он – голос СТС, и редкий документальный фильм сегодня обходится без его «озвучки».

Блондинок обижают

Две штатные блондинки НТВ Юлия Бордовских и Дана Борисова в новом сезоне пока остались без обещанных им собственных программ. Борисова имеет хоть что-то: ведет утренние эфиры, хотя после закрытия «Прин­ципа домино» она, конечно, рассчитывала на большее.

Юлия Меньшова, Елена Проклова и Руслана Писанка

Все эти телезвезды собрались в одном спектакле «День палтуса». Режиссер Роман Самгин таким образом явно надеется вызвать интерес у публики и привлечь дополнительного зрителя. Главную роль очаровательной, любвеобильной девушки Хериет сыграла экс-ведущая телепередачи «Я сама» Юлия Меньшова. Ее подругу Энн – ведущая Первого канала Елена Проклова, ну а роль грозной жены любовника Хериет – Руслана Писанка. Раньше со Львом Новоженовым она вела программу «Страна советов».

Алексей Пивоваров

Несколько дней он обучался в школе… бортпроводниц. Там его научили, как успокаивать кричащих детей, не проливать кофе на пассажиров, разносить газеты и конфеты. Все эти умения потребовались ему как ведущему новой программы НТВ «Авиаторы».

Вадим Тихомиров

Ведущий телеканала «Домашний» был поражен свободой нравов в Турции, где он отдыхал вместе с подругой. «В нашем номере между ванной и комнатой была стеклянная перегородка, которую никак нельзя было забаррикадировать. Надо сказать, это вызывает несколько неожиданные ощущения. Я чувствовал себя, как на съемках шоу «За стеклом», – поделился телеведущий.

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