Догилевой не понравилась правда Жириновского

Татьяна Догилева стала ведущей новой программы «Две правды» на канале НТВ. Наш корреспондент присутствовала на записи первой программы, которая выйдет в эфир 11 сентября.

18-летняя девочка обвиняла своего отчима в сексуальных домогательст­вах. Отчим, интеллигентный мужчина в очках, утверждал, что искренне любит свою падчерицу и ни о чем таком даже не помышлял. Гости программы Татьяна Судак, Евгений Герчаков, Ирэна Понарошку и Владимир Жириновский никак не могли найти согласия между собой и высказывали свои «правды». Поначалу Татьяна Догилева практически не участвовала в прениях. Но когда Владимир Вольфович начал кричать, что девочка сама затащила отчима в магазин женского белья, чтобы он купил ей самые дорогие вещи, и вообще провоцировала его на нежелательные поступки, ведущая бросилась на него, как на амбразуру.

В объятиях Догилевой Вольфович несколько поутих, даже дал сказать пару слов психологам, которые тоже были гостями передачи, раздал журналистам зажигалки с логотипом ЛДПР, а корреспонденту «АН» подарил пачку именных сигарет, выпущенных к его 60-летию неким армяно-канадским предприятием.