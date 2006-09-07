БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Петра Толстого все знают как ведущего программы «Воскресное Время» на Первом канале, но мало кому известно, что он является и главным редактором Третьего канала, вещающего на одной частоте с ТВЦ. И именно эту свою работу он считает основной.



У вас на Первом что-нибудь из эфира вырезали?

– Нет, никогда ничего не вырезали.

– И никакой цензуры фактически нет?

– Что такое цензура? Это предварительный просмотр. У нас это технологически невозможно, потому что прямой эфир.

– Значит, вы говорите только то, что думаете, и выражаете только вашу политическую позицию? Можете ее сформулировать коротко?

– Дело в том, что общая идея программы «Воскресное Время» заключается в том, что мы подводим итоги жизни страны за неделю, и это не события, а итоги некоторых тенденций, которые есть в жизни общества. Я, конечно, как и многие, хотел бы считать свою работу каким-то небольшим вкладом в то, чтобы Россия все-таки обрела собст­венное национальное достоинство и стала бы процветающей страной.

– У России есть свой путь, по вашему мнению?

– Я считаю, что мы слишком своеобразная и непохожая на других страна, чтобы повторять, копировать чей-то опыт целиком. Такая иллюзия была в начале 90-х, но у России должен быть свой путь, не похожий на путь Чехии или Польши. Надо аккумулировать то лучшее, что человечество за последнее десятилетие уже пережило, а не пытаться догонять Португалию.

– А что у нас лучшее?

– Самое лучшее, что у нас есть, – это люди, вообще-то.

– То есть вы считаете, что их ничто не испортило?

– Испортило, испортило, но все равно они замечательные. Вы поезжайте, посмотрите в какую-нибудь там Австрию, Италию или в ту же Португалию. У нас качество людей и степень их лояльно­сти, терпения, доброты просто не идет ни в какое сравнение с тем, что есть в Восточной или Западной Европе.

– Ваши близкие разделяют ваши политические взгляды?

– Я как-то с родственниками, женой и детьми не разговариваю про политику. У нас достаточно большая семья: братья, сестры, и совершенно не обязательно, чтобы они разделяли мои политические взгляды.

– С Феклой Толстой спорите?

– Не могу сказать, что мы с ней часто говорим о политике, у нас с ней другие отношения. Она моя сестра, и наши базовые ценности общие. Наши родители многие вещи объяснили нам в дет­стве одинаково, судя по тому, как мы с Феклой понимаем жизнь.

– Вы часто собираетесь вашей большой семьей?

– Стараемся. У нас еще есть брат Володя, который живет в Ясной Поляне. Он директор музея. Все люди занятые, но пытаемся найти время съехаться куда-нибудь вместе и повидаться.

– Если бы ваш великий предок Лев Толстой был жив, он бы разделял ваши взгляды или спорил по какому-то вопросу?

– Для своего времени у него были одни взгляды, неизвестно, как они могли бы трансформироваться, живи он в наше время. Точно могу сказать одно – телевизор больше всего смотрят бабушки и дедушки, так вот я думаю, что он нас с Феклой смотрел бы уж точно. Внуки все-таки.

– Вашей дочке общения с папой, наверное, совсем мало достается?

– Она меня часто упрекает, что я все время провожу на работе, а я ей отвечаю, что потом будет меньше работы и больше времени видеться.

– И где вы еще потом собираетесь работать?

– Не знаю, я человек ленивый – вообще бы не работал, если бы была такая возможность.

– Как же вы представляете себе будущее? Дом на берегу океана и вы в шезлонге с кефиром?

– Нет, не хочу. Если дом, то на берегу реки, где-нибудь здесь, в России. Я люблю природу, рыбалку, охоту.

– Вы совсем не «зеленый»?

– Нет, я считаю это лицемерием, потому что во время охоты, как правило, в рамках поддержания популяции зверей отстреливают самых глупых.

– Какие бы программы на ТВ вы запретили?

– Мне кажутся достаточно вредными с точки зрения воспитания детей все жанры реалити, которые сейчас некоторые программы активно пропагандируют. Это не ханжество. Эксплуатация каких-то низменных интересов для человека – дорога в никуда. Уж я не говорю про юмористические передачи, которые идут на Первом и Втором каналах, – это просто, как говорится, ну ниже плинтуса.

– В наше время телезвезды, может быть, даже большие звезды, чем актеры, или, скажем, нобелевские лауреаты. Вы на себе это ощущаете?

– У меня нет о себе представлений как о телезвезде, но я ощущаю, что когда я захожу в магазин и покупаю продукты, люди смотрят мне в тележку: что ты ешь? И это, конечно, довольно неприятно.

– За руки не хватают?

– Не хватают, но здороваются. Так случайно на человека посмотришь, а он с тобой поздоровался. Я его первый раз в жизни вижу, но он меня видел по телевизору и считает, что мы знакомы. А так в остальном я стараюсь не терять связи с реальностью.