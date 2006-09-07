ВЕНЕЦИЯ: НАКАНУНЕ 11 СЕНТЯБРЯ

И действительно, Венеци-анский МКФ почувст­вовал себя причастным к событиям пятилетней давности и включил в официальную программу (вне конкурса, разумеется) новый фильм Оливера Стоуна «Мировой торговый центр», снятый как раз к этой траурной дате. Режиссер большого масштаба, от которого, казалось бы, ждали «парадного портрета», не занимается внешней реконструкцией события. Внешне ничего эффектного не происходит – режиссер решил ударить больше по психологии. Весь фильм держится на двух чудом уцелевших в завалах полицейских, которые подбадривают друг друга разговорами в полной мгле, и на их женах, семьях, которые ничего не знают про своих благоверных, а потому волнуются. Волнуются очень темпераментно, так, что иногда хочется вместе со Станиславским сказать им «не верю!» Между тем помощь придет через 12 страшных часов неизвестности. Проблема актерской игры заключалась еще и в том, что свобода была сильно ограничена входящими обстоятельствами – у героя Николаса Кейджа пол-лица оказалось засыпанным. Так что в его распоряжении был только неповторимый голос, утрачиваемый при озвучании.

Короче, помощь двум полицейским придет, и из 20 спасенных из завалов они окажутся №№18 и 19. Все основано на фактах! Но если так рассуждать, то зачем действие фильма тянуть два часа – ведь герои томились все двенадцать! А если здесь условность допустима, то почему нужна достоверность во всем другом? Скорее, этот фильм Оливера Стоуна является еще одной попыткой власти (а большие голливудские студии и есть американская власть) подольститься к народу, мол, никто не забыт и ничто не забыто. На МКФ в Венецию привезли даже родственников полицейских, и они давали многочисленные интервью международной прессе.

Так что Америка была представлена как заботливая мать, думающая о каждом из своих сыновей-дочерей. И очень вовремя. Дело в том, что репутация США сильно пошатнулась после 11 сентября в глазах многих европейцев. Пример тому – и отобранный в официальную программу (тоже вне конкурса) франко-итальянский фильм режиссера Сантьяго Амигорена «Несколько дней в сентябре» с Жюльет Бинош и Джоном Туртурро в главных ролях. Фильм приподнимает завесу тайны над тем, что сплеталось в мире как раз тогда, когда Венецианский фестиваль 2001 года был в разгаре. И даже символично – действие фильма перенесено в Венецию!

Загадочный агент и шпион (Ник Нолте) собирает в Венеции своих детей, чтобы записать на них свои миллионы долларов одних только процентов за информацию, которую он предоставляет компании, ведающей финансовыми делами богачей. Секретный агент Жюльет Бинош привозит их в Венецию. Но на след героя Ника Нолте выходит и секретный агент Джон Туртурро, который должен его ликвидировать. Сделает он это или нет, уже не важно. Обрушение американского рынка после 11 сентября не задело клиентов фирмы, с которой сотрудничал шпион Элиот (Ник Нолте). Знали, значит, гадюки! Компания успеет перегруппировать финансы крупнейших собст­венников во всем мире, в том числе и США, аккурат накануне катастрофы.

Такой венецианский этюд на тему глобализации, и одновременно ложка дегтя к «юбилейной» дате, – пусть чувствительным официозом занимается Оливер Стоун. Мировая общественность настроена ой как скептически по поводу всей ситуации, и режиссер родом из Аргентины подливает масла в огонь. Вообще отважная подобралась у него актерская команда – интересно, как большие голливудские студии отреагируют на их участие в «клеветническом» фильме. Однако факт остается фактом – незадолго до крушения первого «близнеца» финансовые воротилы увели своих капиталы в надежные места, их обрушение рынка на 25% не коснулось. Так что героям фильма будет что рассказать телезрителям.

Что касается других интересных тем и встреч на МКФ в Венеции – то смотрите «Тихий дом» на Первом 11 сентября!