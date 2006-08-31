Юозас Будрайтис стал фрицем, а Вия Артмане – блондинкой

В странах Балтии совместными усилиями эстонских и латышских кинематографистов снимается документальный фильм «Фрицы и блондинки». В нем заняты звезды советского прибалтийского кино: латыши Вия Артмане («Никто не хотел умирать», «Стрелы Робин Гуда»), Ивар Калныньш («Капитан Фракасс», «Личной безопасности не гарантирую»), эстонец Лембит Ульфсак («Легенда о Тиле», «От Буга до Вислы»), литовцы Донатас Банионис («Красная палатка», «Берегись автомобиля»), Владас Багдонас («Иди и смотри!», «Гладиатор по найму»), Юозас Будрайтис («Щит и меч», «Служили два товарища»), Регимантас Адомайтис («Это сладкое слово – свобода!», «Трест, который лопнул»), Альгимантас Масюлис («Чувства», «Никто не хотел умирать») и Вайва-Вида Майнелите («Последний рейс «Альбатроса», «Фронт в тылу врага»). Список можно было бы продолжить, но некоторые актеры уже умерли (лито­вец Юозас Киселюс, «Долгая дорога в дюнах», «Лицо на мишени»).

Съемки фильма «Фрицы и блондинки» идут в небольшом латвийском городке Кулдига. По замыслу авторов, это фильм о прибалтийских киноактерах, снимавшихся в известных советских фильмах в ролях эсэсовцев, гестаповцев, предателей, резидентов и проч. Фильм озвучивает популярный литовский актер Ромуальдас Раманаускас, известный по таким картинам, как «Фаворит», «Долгая дорога в дюнах», «За ночью день идет».

– Почему прибалтам отводилась роль гитлеровцев и вообще плохих людей? – эти вопросы Р. Раманаускас в картине «Фрицы и блондинки» задает прохожим на улицах Москвы в день празднования 9 Мая. Об их ответах мы узнаем из фильма.

Примечательно, что настоящее, паспортное имя звезды латышского народа Вии Артмане – Алида Фрицевна. Так чего же обижаться на совет­ских кинорежиссеров, тем более через столько лет? А сколько премий и высоких наград получили картины «Никто не хотел умирать», «Щит и меч», «Долгая дорога в дюнах» на престижных международных кинофестивалях!