Лев Прыгунов стал сотрудником ФСБ

На киностудии «Мосфильм» закончились съемки нового 16-се­рийного художественного фильма «Карамболь». Главный режиссер картины Владимир Дмитриевский определил свою работу как мелодраму с элементами детектива.

Название «Карамболь» придумывали всей съемочной группой. Известно, что «карамболь» в бильярде – это удар игрового шара по двум другим отскоком: шар, ударяясь о большое количество бортов, должен совершить максимум пересечений. Сюжет в картине построен таким замысловатым образом, что герои, пройдя немыслимые испытания, в конце концов приходят к счастливой развязке.

Главные роли в сериале исполняют известные актеры: в роли жестокого и циничного офицера ФСБ снялся Лев Прыгунов, мэра города N. сыграл сын Евгения Леонова – Андрей Леонов, а в роли влюбленной парочки снялись Елена Ксенофонтова и Дмитрий Марьянов. Картина расскажет о судьбе ребенка, который вырос в дет­ском доме. Но когда он подрос, сумел обрести семью.

Зритель увидит сериал «Карамболь» в конце 2006 г. Это не первая работа в сериале для Льва Прыгунова (актер родился в 1939 г.). В кино он дебютировал в 1962 г. в фильме «Увольнение на берег». Известность к Прыгунову пришла после главной роли в фильме Марка Орлова «Сердце Бонивура». Потом были картины «Рожденные революцией», «Как закалялась сталь», «Трактир на Пятницкой».

Льва Прыгунова часто спрашивают, как ему удается в его солидном возрасте выглядеть на 37–38 лет? Лев Георгиевич отвечает, что для этого нужно жить с горячо любимой женщиной (с женой Ольгой – она художник – они вместе уже 23 года). Еще Прыгунов занимается китайской гимнастикой тайцзы-цюань. У него прекрасные отношения с сыном Романом (от первого брака). Младший Прыгунов уже прославился как кинорежиссер.