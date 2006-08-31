Валентин Гафт ушел в присяжные

Никита Михалков наконец-то завершил свой фильм «12 рассерженных мужчин», римейк знаменитого фильма Сиднея Люмета (это классик американского кино).

В новой картине Никиты Сергеевича снялись яркие кинозвезды – Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов. В роли актера выступил и сам Михалков. В фильм был приглашен и Олег Меньшиков. Он должен был играть старого плешивого присяжного. Меньшиков от роли отказался (посетовал на занятость). Тогда Михалков пригласил Сергея Маковецкого.

По сюжету фильма присяжные должны решить, виновен ли чеченский мальчик в убийст­ве своего отца, российского офицера. Поскольку все 12 актеров должны были постоянно находиться в кадре, Михалков заключил с ними жесткий контракт: на все время съемок артисты не могут участвовать в других проектах. Исключением стал только народный артист РФ Валентин Иосифович Гафт. Его Никита Сергеевич отпускал на все спектакли.

У героев ленты нет имен и фамилий, есть только номера: пятый присяжный, девятый и т.д. Заседания присяжных снимались в павильонах «Мосфильма».

Лента Сиднея Люмета стала классикой не только из-за остроты темы, но и потому, что режиссер и актеры заставили зрителя на одном дыхании смотреть фильм, действие которого не выходит за пределы небольшого пространства. Снимая свою версию «12 рассерженных мужчин», Михалков в четырех стенах прятаться не стал. Дейст­вие картины переносится и в горы: боевые сражения мэтр отснял в Геленджике.

Работа кипела на съемочной площадке по 13–14 часов в сутки. И когда кончалась смена, актеры вместе с Михалковым оставались и придирчиво разбирали сцену следующего дня. Никита Сергеевич приготовил взыскательному зрителю немало сюрпризов. Так, у Сиднея Люмета действие картины происходит в зале суда, а по версии Михалкова судебный зал находится на ремонте, поэтому 12 присяжных заседают в школьном спортзале.

Говорят, что фильм выйдет в прокат в ноябре 2006 г. под названием «12 по Цельсию».