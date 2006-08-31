КОНЦЕРТ НЕДЕЛИ:

Концерт даст редкий шанс увидеть «другого» Каррераса – не среди гигантских оперных декораций, не на огромной площадке с Элтоном Джоном и не на стадионе с Трио теноров. Кстати, в июле Хосе Каррерас сообщил хорошую новость о том, что три тенора получили предложение от российских организаторов выступить летом следующего года на Красной площади в Москве, и артисты не считают это невозможным. Для самого Каррераса следующий год также ознаменуется рядом юбилейных туров по всему миру – знаменитому певцу в декабре исполнится 60 лет.

В последний раз Хосе Каррерас выступал в российской столице в декабре прош­лого года в проходившем в Кремлевском дворце рожде­ственском благотворительном концерте вместе с блистательной Марией Гулегиной. На Рождество, как известно, случаются чудеса, и вскоре после этого 59-летний певец тайно женился. Эта история очень романтична и могла бы стать хорошим сюжетом для киноленты. С австрийской стюардессой Джуттой Джаггер Хосе Каррерас по­знакомился около 20 лет назад в самолете. Когда летом 1987 года врачи сообщили певцу страшный диагноз – лейкемия – именно Джутта помогала ему не потерять надежду на выздоровление. Но уже в 1991 году бывшая стюардесса оставила своего возлюбленного – Каррерас был женат и не спешил с разводом. Супруга тенора Мерседес Перес к тому времени родила ему сына Альберто и дочь Хулию. А Джутта познакомилась с австрийским бизнесменом, который сделал ей предложение.

В 1992 году, прожив в браке 21 год, Каррерас все же оформил развод с женой. Джутта к тому времени уже была замужем. Только через 10 лет она решила вернуться к Каррерасу. В 2003 году Джутта с тремя детьми от первого брака переехала к певцу в Барселону. Свадьба оперного певца стала достоянием общественности весной этого года только благодаря откровениям отца невесты. Сами молодожены решили не посвящать посторонних в подробности своей личной жизни. «Они уже женаты. Свадьба Хосе и Джутты состоялась два месяца назад на берегу Женевского озера. Это была гражданская церемония», – проговорился в апреле тесть певца Бертран Джаггер.

Желающие попасть на уникальный концерт в Доме музыки еще имеют этот шанс – еще осталась четверть нераспроданных билетов. Начало в 19.00.