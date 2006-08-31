ДИСК НЕДЕЛИ:

Миша с неподходящей для него фамилией Гребенщиков среди подопечных продюсерского центра Игоря Матвиенко воплощает поговорку «в семье не без урода». Даже на фоне товарищей по первой «Фабрике звезд» – вдохновенного ретро-попа «Фабрики», старательного бойз-бэнда «Корни» или загадочной Юлии Бужи­ловой – Михаил Г. выглядит каким-то бледным недоразумением, несмотря на нарочито нелепые наряды и имидж клоуна, который будет кривляться даже в компании, не желающей веселиться.

Миша никогда не выпадал из своего образа – пел потрясающе тупые песни вроде «Батонов» или «Надежды Бабкиной» и даже в интервью на большинство вопросов отвечал: «Я ваще не понимаю, че вы говорите». Естественно, такой персонаж оказался востребованным на молодежных телеканалах – горячая ротация «Батонов» и деятельность Михаила в качестве ведущего MTV заставляла зрителей-меломанов то и дело в ужасе хвататься за пульт дистанционного управления. А вопросом, зачем продюсеру Матвиенко нужен такой артист, давно перестали задаваться все, кроме самых наивных: творчество творчеством, а бизнес бизнесом – если безвкусица продается, она будет производиться.

В последнее время Михаил существенно сократил свое присутствие на ТВ. Когда с его искусством не соприкасаешься ежедневно, он уже не кажется младшим братом Петросяна, а всего лишь артистом оригинального жанра. На его втором диске «Электрофорез» представлена дюжина треков в стиле «комические куплеты» или «раздолбайский хип-хоп». Изредка попадающиеся приятные мелодии, традиционные рэп-приемы и вполне неж­ные девичьи голоса служат лишь фоном, оттеняющим вопли фронтмена, тщательно уродующего свой и без того не божественный вокал.

Кроме ремикса «Батонов» здесь есть еще один известный номер – «Конечно, он», позаимствованный Мишей у «Иванушек International». Этот трек доходчиво иллюстрирует особенности творческого метода Гребенщикова – взяв готовый текст, он «перечитал» его дурным голосом, который и составляет основу юмористического арсенала исполнителя. Если вслушаться, в «комических куплетах» нет ничего особо остроумного. А как Миша корчит рожи, на диске не видно.