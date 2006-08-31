КОБЗОН И БАБКИНА БУДУТ «ЖЮРИТЬ» МОЛОДЕЖЬ

7 сентября в Сочи стартует второй национальный конкурс молодых исполнителей «Пять звезд». В прошлом году организаторы нового конкурса объявляли, что не допустят к участию в нем бывших «фабрикантов», «народных артистов» и прочих звездочек из телевизионной пробирки, уже получавших свой шанс, а представят публике дюжину совершенно свежих и неизвестных молодых талантов. Однако при подготовке вторых «Пяти звезд» выяснилось, что найти 12 незасвеченных талантов практически невозможно. Поэтому за победу будут соревноваться молодые, но в основном уже известные артисты.

Анна Седокова. Экс-участница, пожалуй, самого удачного состава сексапильного трио «ВИА Гра». Ушла из группы, забеременев и выйдя замуж за полузащитника киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Сейчас готовит возвращение на сцену: если к внешности и голосу приложатся еще и хитовые песни, то возвращение может стать триумфальным.

Юлия Михальчик. Выпускница «Фабрики звезд-3». Прославилась тем, что на финальном концерте продюсер той «Фабрики» Александр Шульгин предложил ей что-то вроде руки и сердца. «Что-то вроде» – потому что дело до брака не дошло, и даже продюсировал Юлю бывший муж Валерии очень недолго. Сейчас она выпускает альбомы в стиле «музыка Виктора Дробыша».

«КуБа». Аня Куликова и Саша Балакирева тоже участвовали в «Фабрике звезд» – первого и пятого созыва соответственно. Ныне дуэт работает под эгидой продюсерского центра Игоря Матвиенко, исполняя «кукольные» песни с соответствующей пластикой.

«Нон-стоп». Проект продюсера группы «Рефлекс» Вячеслава Тюрина. Музыка и экстерьер весьма напоминают «рефлексовый» евро-дэнс-поп.

Станислав Сацура. Один из бэк-вокалистов проекта «Серега», одна из надежд русского R&B. Сейчас пишет сольный альбом. Главное достижение в карьере – участие в исполнении хита «Возле дома твоего».

Малина. Девушка в свое время работала с продюсером Евгением Фридляндом, но даже мощная пиар- и телеподдержка так и не сделали ее звездой.

Дмитрий Асташенок. Родной брат самого талантливого участника группы «Кор­ни» Александра Асташенка известен тем, что был отобран на «Фабрику звезд-2», но изгнан оттуда самым первым.

«Ранетки». В прошлом году на «Пяти звездах» пели «Р@машки», а в этом участ­вует еще одна группа из девочек-тинейджеров. В отличие от большинст­ва юных певиц, «Ранетки» числят в кумирах Beatles и Rolling Stones и исполняют весьма задорную гитарную музыку.

«ГДР». Инди-рок-группа, уже имеющая несколько радиохитов. Для нее участие в «Пяти звездах» – видимо, всего лишь повод лишний раз показать свои лица телезрителям.

Елена Князева, Лилия Замулина, Сергей Мальчешников. Скорее всего, это и есть те самые молодые таланты, открывать которых призван сочинский конкурс.

Судьбу участников будет определять жюри, в которое – в соответствии с названием конкурса – войдут по пять представителей массмедиа, продюсеров и суперзвезд популярной музыки. В список последних вошли Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров, Николай Носков и Иосиф Кобзон. Люди все заслуженные, но попробуйте вспомнить какой-нибудь их свежий суперхит: у конкурсантов за последний год их значительно больше. Большинство участников «Пяти звезд» вполне готовы к работе по законам шоу-бизнеса – они все знают про формат, целевую аудиторию и современные методы воздействия на оную. Но не будут ли их судить с точки зрения советских эстрадных худсоветов? Впрочем, тем интереснее будет за этим наблюдать. Любопытно также, какие оценки выставит Игорь Матвиенко группе «КуБа», Виктор Дробыш – Юле Михальчик, а продюсер «ВИА Гры» Дмитрий Костюк – Ане Седоковой.

Но только не нужно относиться к результатам «Пяти звезд» слишком серь­езно – победа в нем является достаточно условной вещью. Нынешним летом завершились еще два конкурса – «Славянский базар» в Витебске и «Новая волна» в Юрмале. Их выиграли россиянка Оксана Богословская и американка Анжели Ла Роуз соответственно. Вы еще помните их имена? Вот то-то же. Победа сама по себе мало что дает – к ней должны прилагаться труд, везение и хороший контракт с продюсером.