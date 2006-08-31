Из одной картины Эльдар Рязанов хочет сделать пять!

Кинофильм «Андер­сен» Эльдар Алексан­дрович Рязанов снимал полтора года. Премьера фильма состоится в начале следующего года. Но отснятого материала оказалось достаточно для того, чтобы сделать еще и телеверсию. «Мы планируем сериал из 4–5 серий, – говорит Эльдар Рязанов. – На этой неделе у нас пройдут переговоры с Первым каналом, и при удачном исходе зрители увидят не только художественный, но и телевариант картины». Параллельно режиссер Илья Народовой заканчивает монтаж фильма о фильме – документальной картины о съемках «Андерсена», которую Рязанов хотел бы видеть как некое пособие мастер-класса. Эта 25-минутная лента по задумке мэтра должна предварять каждый показ его художественного произведения.