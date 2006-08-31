Домогаров хочет стать миллионером

Под угрозой срыва оказались съемки очередных серий детектива «Марш Турецкого». Предполагалось, что в новом сезоне, как и раньше, главную роль в нем исполнит артист Александр Домогаров. Все шло по плану – 4 сентября он должен был первый раз появиться на съемочной площадке. Внезапно несколько дней назад его агент выдвинула требование: за участие в съемках – 1 миллион долларов. Это известие в телесообществе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это новый уровень гонораров, приближающийся к голливудскому. Если все актеры так резко поднимут свою стоимость, индустрию телесериалов ожидает кризис.