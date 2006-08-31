ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ЭКСТРИМА
Иван Усачев по-прежнему угрожает нам опасностями
№ 17(17) от 31.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
От веселых сюжетов в программе «Вы очевидец» Иван Усачев давно перешел к страшным, катастрофическим темам. Очередной его «ужастик» – программа «Стихия» на НТВ.
Иван, ты понимаешь, что популярность твоей программы основана на страхе людей перед стихией?
– Нет, не только. Я стал умнее с тех пор, как 10 лет назад выпустил на свет божий программу «Катастрофы недели». Теперь я не только пугаю, я еще людей информирую.
– На твоей психике подобная работа как-то отражается?
– Конечно, поначалу были сложности. Был очень неприятный период, когда начали делать «Катастрофы недели». Я тогда впервые столкнулся с таким обилием ужасов. Мне, производителю смешных программ, было очень тяжело. Я чуть не спился. Заканчивал монтаж программы в пятницу, а в субботу шел и напивался.
– Теперь ты делаешь «Стихию» и тоже пьешь?
– Сейчас я по-другому стал относиться. Не потому, что превратился в циника, а потому, что понимаю неизбежность всего, что показываю.
– И какие природные катаклизмы, по твоим наблюдениям, больше всего волнуют людей?
– Людей волнует то, что происходит рядом с ними. Самое главное – не говорить абстрактные вещи, а показывать конкретное лицо, какую-нибудь бабу Машу, свиней которой унесло паводком. Люди начинают сопереживать и смотрят программу до конца.
– Ваня, не кажется ли тебе, что в теме буйства стихии последнее время наблюдается застой?
– Ничего себе застой! Последнее десятилетие – самое жаркое за все время наблюдений, а это лет 500. Ситуация достаточно тревожная, я бы сказал. Недавно я был в одной экологической организации и выяснил, что сейчас России угрожает опасность затопления. Почему? Потому, что 60% территории России находится в зоне вечной мерзлоты. И глобальное потепление затронет прежде всего эти территории. Город Норильск может очень серьезно пострадать – он расположен на сваях и может уйти в вечное болото.
– В твоих программах так и осталась нераскрытой тайна искусственных дождей. То ли цементом их вызывают, то ли сухой лед используют?
– Что касается цемента, это на самом деле большой технологический секрет. Я сколько раз просил: дайте полетать, я хочу посмотреть, как облака разгоняются. Не берут меня с собой. Ну, действительно, зачем раскрывать тайны? Там, наверное, используется много разных реагентов. Но вопрос в другом – как это все отражается на нашей жизни? Разогнали над Москвой, а где-то в Нижнем Новгороде, как говорят, была вспышка менингита. Вмешательство в природу не проходит безнаказанно.
– Как ты ухватываешь отовсюду все самое жареное?
– Потому что я не папарацци. На Западе, чтобы взять интервью у звезды, нужно заплатить достаточно большие деньги. А кто такие папарацци? Это люди, которые хотят получить все на халяву. Я не папарацци, скорее, телевизионный ремесленник, который знает, как делать такую программу, как все организовать за деньги.
– Не надоедает тебе один и тот же жанр?
– Сейчас, например, запускаем проект для украинского телевидения. Называться он будет «Москва – Киев». Мы возьмем и сравним, как у них и как у нас. Прошло уже 15 лет с тех пор, как Россия и Украина стали независимыми друг от друга.
– Сравнили?
– Оказалось, что Москва и Киев слушают одну и ту же музыку, говорят на одном и том же языке. На украинском говорят 40%. Интересно, что люди, которые постоянно говорят на украинском, – более пророссийски настроены! Украина – парадоксальная страна.
– Недавно ты вернулся из Эфиопии. Ездил туда снимать сюжеты для «Стихии»?
– 20 лет назад в Эфиопии я защищал ее территориальную целостность от сепаратистов Эритреи. Не могу сказать, что там было очень опасно. Я был военным переводчиком в составе зенитной бригады. Сейчас мы ездили туда индивидуальным туром вместе с моим товарищем. Там очень красиво. И там сейчас находится, наверное, единственное в мире кладбище советской военной техники. На архипелаге Дахлак, когда оттуда эфиопы с нашими советниками отступали, они взорвали все суда. Эти корабли, поскольку там не очень глубоко, прямо так и остались – из вод Красного моря торчат остовы, мачты. Очень красиво. Естественно, мы сняли это для программы «Стихия». Мы были первой съемочной группой из России, которая побывала в Эритрее.
– Какая, по-твоему, самая опасная стихия в России?
– В Москве самое опасное – это дороги. Мы даже собираемся снимать фильм про эту стихию. Из космоса видно, как из Москвы, особенно по пятницам, исходит «лава», тормозные огоньки – их видно из космоса. Вулкан, который извергает магму. Про безопасность на наших дорогах и говорить нечего. Я за самые суровые законы по обузданию водительского беспредела.
– Ты все время ищешь новых ощущений. Даже участвовал в гонке без правил «Пушечное ядро» от Москвы до Лазурного берега…
– Сам не знаю, зачем я это делал. Поехал с родственником и потом пожалел. Это дикие скорости – 285 километров в час, преследование полиции и прочие сомнительные удовольствия. Это был, надеюсь, последний добровольный экстрим в моей жизни.
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