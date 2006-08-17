Локарно: на ярмарке экзотики

ПОД протяжную и ритмичную одновременно арабскую музыку, льющуюся из динамиков возле Главной площади, покидаю кинозал, где пресса смотрит фестивальные фильмы. Перелистываю их в памяти. Наверное,справедливо достался швейцарско-немецкому фильму. Жюри фестиваля под председательством китаянки Анны Уйбыло очаровано историей, умело рассказанной в фильме, про старую и молодую эмигранток из бывшей Югославии. Старая хозяйка кафе в Цюрихе превратила свою жизнь в сплошную робототехнику, разучилась испытывать простые человеческие чувства типа радости жизни. Молодая, устроившись к ней на работу, зажигает ее своим жизненным огнем. Героиня оттаивает в кадре, однако не превращается в лужу, как снежная баба. Фильм отличается здоровьем, что в ряде других фестивальных фильмов демонстративно отвергается.

О каком здоровье можно говорить, когда герои многих фильмов от отчаяния одиночества готовы на все. Вот, например, герои фильма «Узники» играют в игру под названием «Садо-мазо» в течение всей картины. Она - учительница биологии - живет в доме с окнами на тюрьму. Страшно скучает. А тут к ней в дом вламывается сбежавший арестант и начинает ее мучить. После неудачной попытки его застрелить, молодая женщина сдается. Ей начинает нравиться, что ее терзает небритый преступник в пропотевшей майке. Потом у них случится торопливый секс, но она, сперва разочарованная, будет терпеливо ждать повторений. Впрочем, экзотика отношений с криминальным любовником насытит ее сполна. Режиссер родом из Шотландии, Ян Дилфи вписал свою краску в натюрморт Локарнского МКФ, но нашлись цвета и покислотнее.

Японский режиссер Татсуши Омори в своей картине с элегантным названием «Перешептывание богов» рассказывает историю парня с криминальным прошлым, который возвращается в горный монастырь, где провел свое детство. Теперь он становится участником монастырско-хозяйственной жизни, насыщенной сексуальными утехами, причем не только с монахами. В монастыре есть и другие обитатели. На ферме при монастыре обитают и другие «друзья человека»...

Себастьян, юноша из бюро сексуальных услуг, посещает одинокого старикашку в немецком фильме «Пока ты здесь». Старикашка и живет-то только потому, что пьет его молодость. Даже внешне похожий на вампира, тем не менее стремится установить человеческие отношения с молодым красавцем. Будучи уже в загробном царстве одной ногой, все цепляется и цепляется за жизнь.

Так или иначе, экзотика сексуальных отношений была представлена на фестивале довольно своеобразно, но зато почти во всех программах, насыщенных если не сексуальным, то этнографическим своеобразием. И если конкурсный фильм А. Эшпая «Многоточие» еще под рубрику «этнография» подвести можно (60-е, известный советский скульптор выполняет на заказ гигантскую статую Ленина и живет разнообразной эмоциональной жизнью в окружении друзей, мужей и домочадцев), то по какой шкале мерить нашего могучего Александра Сокурова, чествовать которого собрались директора всех крупнейших мировых фестивалей?

Получая «Золотого леопарда» за вклад в искусство кино, Сокуров представил публике и «Русский ковчег», и новую документальную картину - «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская». Нет, здесь не этнография уже. Герои вообще граждане мира, подданные княже­ства Монако. Выдающиеся музыканты. Здесь уже духовность чистого разлива. Такое вот русское «извращение» - духовность! И для мира Сокуров воплощает его в высшей мере. Недаром у него готовы сниматься почти небожители. А Галина Павловна Вишневская, привыкшая жить в особняках со слугами, снимаясь в его новом художественном фильме «Александра», даже согласилась жить в вагончике без окон в Грозном, преодолела все трудности дублей на жаре и в гриме, потому что поверила в силу духовного притяжения мастера, написавшего сценарий именно для нее.

Так что директора крупнейших фестивалей слетелись на чествование Сокурова не зря (а директор Локарнского МКФ даже упал на сцене в обморок). Интересно, кому из них достанется новый фильм маэстро?