Радости жизни Натальи Белохвостиковой

- Конечно, приятно было, что тебя узнают. Но Герасимов сбивал с нас все эти звездные амбиции. Ни у кого из его учеников их практически не было. Вообще, у него ученики какие-то другие были...

- Что нового в вашей творческой жизни?

- Сейчас озвучиваю картину Владимира Наумова «Джоконда на асфальте». Работа над ней длилась очень долго - больше двух лет. Это притча с элементами детектива, в которой перемешаны сюжетные, философские и временные пласты. Я играю экстравагантную экзальтированную даму, парящую над землей, совершенно одинокую и несчастную, а в общем, смешную и трогательную. Эта роль мне очень нравится.

- Ваша дочь от вас взяла актерскую профессию, а от отца - режиссерскую. Чья она все-таки больше - мамина или папина?

- Нельзя однозначно сказать. В нашей семье у всех очень доверительные отношения. Для меня дочь всегда как подруга была. Мы так и живем до сих пор. И с отцом у Наташи прекрасные отношения. У меня, кстати, с мамой такие же отношения. Я просто по-другому не умею.

- То есть проблема отцов и детей в вашей семье отсутствует?

- Совершенно верно. Серьезных конфликтов никогда не было. Споры бывают, но мы уважаем и ценим мнение друг друга. Когда Наташа родилась, я уже считала ее взрослым человеком. И никогда ничего от нее не скрывала. Она видела, что в жизни бывают и тяжелые ситуации, что премьеры лишь искорками пролетают. А жизнь - это повседневные заботы.

- Мне хочется спросить вас не просто о звезде, а легенде мирового кино - Алене Делоне. Как вам с ним работалось на съемках «Тегерана-43»?

- Когда я узнала, что моим партнером будет Ален Делон, у меня был шок. Я очень волновалась перед съемками. Ночь не спала. Но когда мы познакомились, страх ушел. Все встало на свои места. За свою жизнь я не раз убеждалась, что чем талант­ливей и мощней актер, тем он более демократичен и открыт. И не тянет на себя одеяло.

- А как вообще удалось уговорить его сняться в фильме?

- Случайно. У нас был продюсер - Жорж Шейко. Француз с русскими корнями, родившийся на пароходе, который отплывал с отступавшими белогвардейцами из Севастополя. Как в фильме «Бег». Он хорошо был знаком с Делоном, делал с ним фильм «Черный тюльпан». И вот как-то режиссеры Алов и Наумов в шутку спросили у него, не пригласить ли на эту роль Делона? Жорж просто упал в обморок. А надо сказать, что роль была очень небольшой, и ее должен был играть совершенно неизвестный актер.

- Вы хотите сказать, что неизвестного актера так просто можно было поменять на Делона? Ведь смета наверняка была уже составлена.

- У нас было совместное советско-швецарско-французское производство. Вопрос оплаты ложился на плечи западных партнеров. Забегая вперед, скажу, что, когда потом мы прилетали в Париж, повсюду звучала песня «Вечная любовь», специально написанная Шарлем Азнавуром и Жоржем Гарварансом для нашего фильма. Ее знала вся Франция.

Так вот, Жорж связался с Делоном, после чего Алов и Наумов встретились с ним и уговорили его. Пришлось, правда, увеличить роль.

- На каком языке вы играли?

- Каждый играл на родном языке. Я знаю английский, а французским, увы, не владею. Когда актеры играют на разных языках, очень важно по ритму и мелодике речи уловить интонацию партнера - так, как если бы мы говорили на одном языке. И когда мы играли сцену в машине, произошла маленькая заминка. Делон понял, что ошибся. Чертыхнулся, и было видно, как он расстроен. У Делона есть актерская гордость. Он считает, что не имеет права на ошибки. Хотя это был совершеннейший пустяк, заметный только нам с ним.

- Наталья Николаевна, вам хватает денег?

- ?!!

- Вопрос не от налоговой инспекции, это просто шуточный тест.

- Хватает.

- Говорят, если женщине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии. В том смысле, что если ей дать денег и пустить по магазинам...

- Ой, не надо меня пускать... Ужасно не люблю магазины. Каждый поход туда для меня - подвиг. Очень от них устаю. У меня есть все что нужно. А лишнего мне не надо. У меня другие жизненные радости.

Мы говорили о Делоне. Он, конечно, замечательный актер. Но не менее замечательные актеры были моими партнерами и у нас в стране: Шукшин, Смоктуновский, Даль, Дворжецкий, Высоцкий, Ульянов, Леонов... Всех не перечислить. Общение с такими людьми для меня радость и счастье. Это и есть мое настоящее богатство.