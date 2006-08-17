//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Елена прекрасная

Мне нравится наш менталитет – помочь, спасти…

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Наталия ЖУРАВЛЕВА ]

Елена прекрасная
Елена Проклова «пропала» на Первом канале, фото ИТАР-ТАСС
- ЕЛЕНА, ведь вы недавно выступаете в роли телеведущей? Какие ощущения?

- Честно говоря, для меня это очень интересно. Я даже не ожидала, здесь все совмещается - и актерское, и человеческое, и общение с живыми людьми, с их проблемами. Мало того, есть возможность помочь! Мне, кстати, сразу сказали на Первом - раз тебе нравится, значит, ты пропала. Ты наша.

- У вас не было никакого опыта проведения подобных шоу?

- Никакого абсолютно. Это новая роль, и импровизировать, конечно, приходится много. У меня 20 лет стажа во МХАТе, и я помню, как Олег Николаевич Ефремов по три года делал спектакли, «Чайку» мы репетировали два года. Сейчас такой возможности нет, спектакль делается за три-четыре месяца, и профессия актера немножко сдвинулась. Момент импровизации и сию­секундности в ней стал более необходим. Если на программе я попадаю в сложную ситуацию, то воспринимаю это как должное. Вы же не предполагаете, выходя из дома, что сегодня кто-то в транспорте вам наступит на ногу, толкнет, нахамит. Тем не менее все как-то выходят из этой ситуации. У актера, телеведущего приблизительно такой же уровень существования.

- Гости вашей программы раздают много странных советов. Вы сами пользуетесь этими советами?

- Да, я всегда интересовалась подобной народной мудростью, особенно по части медицины. У меня дома очень большая библиотека и есть огромный отдел именно народного целительства. Теперь еще и люди, которые приходят на передачу, дают какие-то свои книги, снадобья, лекарства, и я с удовольствием этим пользуюсь.

- При том, что свободного времени у вас, наверное, вообще не остается?

- Ну, смотря на что. Я думаю, что время - вещь все-таки растяжимая. Я отношусь к тем людям, которые верят, что в сутках не 24 ч., а столько, сколько нужно. Поэтому я успеваю все: и в театр, и ведущей, и быть дома, и заняться ландшафтным дизайном, и съездить на фестивали, и отдыхать, и на охоту, и на рыбалку, я все успеваю.

- Вас можно пригласить к себе на дачу как ландшафтного дизайнера?

- Пригласить можно, но в основном получается, что я оформляю участки своим друзьям, потому что у всех есть дачи, а эксклюзивный ландшафт у нас не очень пока практикуется. Например, сейчас я оформляю очень интересный участок у своей подруги Ларисы Долиной. Мне нужно, чтобы ее личность была выражена в ее же участке. Чтобы были места, где бы она могла отдыхать и принять людей. Я все это должна придумать и воплотить в жизнь. Мы с ней делаем гроты, водопады...

- А что можно сделать на шести сотках?

- Самое разумное - сделать такой микс, чтобы в одном месте были и цветы, и растения, и ягодные культуры, и клумбы. То есть вы сажаете яблоню и вокруг нее теневыносливые цветы; ту же траву барго, которая и в тени растет и не дает развиваться ненужным насекомым, вокруг обсаживаете ее красной смородиной, кустарниками; сажаете многолетние луки, и у вас под яблоней получается целый сад-огород; подсаживаете это все яркими однолетниками, бархатцами, еще чем-то. Дальше у вас идет какая-нибудь маленькая дорожка, тут же скамейка или качели, обвитые лианами, которые приносят плоды, ну и так далее.

- Что читаете, какое кино смотрите, как предпочитаете развлекаться?

- С удовольствием прочла Акунина «Ф.М.», получила удовольствие от его взгляда на «Преступление и наказание». Мне очень интересно сейчас наше кино. Я, честно говоря, подостыла к американскому и к западному. И «Дозоры» мне очень понравились. Я их даже не воспринимаю как мистику, а как некий аналог «Тимура и его команды» - это романтизм, но на более современном языке. Менталитет-то остался наш, российский - помочь, спасти... только язык другой. Ну а развлекаюсь тем, что, например, с утра полола что-то у себя в огороде, подвязывала вьющийся виноград, стригла изгородь, посмотрела, как у меня в пруду рыбы мечут икру, порадовалась, что пруд прижился всего за год. Так что теперь у меня будут свои мальки. Потом включила сау­ну, проплыла пару километров в бассейне и поехала на репетицию спектакля.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

Стало известно, какие именно санкции Вашингтон решил ввести против Москвы

Стало известно, какие именно санкции Вашингтон решил ввести против Москвы

Вечером в пятницу, 2 августа, стало известно, какие именно санкции президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил ввести в отношении Российской Федерации в связи с "делом Скрипалей".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Общество

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Отправленные за решетку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. О соответствующем ходатайстве сообщило агентство РИА Новости.

//Общество

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

В нынешнюю пятницу не рекомендуется пускать бездомных собак и заниматься сельским хозяйством. 2 августа для десантников профессиональный праздник. Для православных — это день Ильи пророка. У славян существовали определенные запреты, которые нужно соблюдать в этот день.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

На популярный пляж, расположенный на юге Калифорнии, обрушилась скала. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли три человека, а пострадали еще двое.

//Новости СМИ2

//Происшествия

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании, расположенном в центре Москвы, пострадал пожарный. Об этом утром в субботу, 3 августа, сообщил представитель экстренных служб столицы.

//Происшествия

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стало известно о пожаре, вспыхнувшем в центре Москвы. Информацию о возгорании ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники МЧС, которые получили новость об инциденте.

//В мире

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

В СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II наняла для герцогини Меган наставницу. Согласно некоторым данным, главе семьи монархов не нравится поведение супруги принца Гарри.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//В мире

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Стало известно, какую зарплату получает действующий президент Украины Владимира Зеленский. Согласно последней информации, политику платят такую же сумму, как и его предшественнику Петру Порошенко.

//Наука

Ученые рассказали об опасности похмелья

Ученые рассказали об опасности похмелья

Ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, провели ряд исследований и пришли к выводу, что состояние похмелья представляет серьезную опасность для здоровья человека.

//Новости партнеров

//В мире

Мадуро ради мира в Венесуэле готов говорить "даже с дьяволом"

Мадуро ради мира в Венесуэле готов говорить "даже с дьяволом"

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в минувшую пятницу, 2 августа, сделал резонансное заявление. По словам политика, он готов сесть за стол переговоров "даже с дьяволом" ради мира в своей стране.

//Общество

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов

Сенсационную версию выдвинул журналист Андрей Караулов. Он считает, что горящие леса Сибири - не случайность, а целенаправленная диверсия, цель которой – уничтожить улики варварской вырубки народного достояния

//Криминал

Убийство "преемника" Япончика попало на видео

Убийство "преемника" Япончика попало на видео

На Украине убит криминальный авторитет Алексей Петров. Преступление было совершено во дворе его собственного дома. Оно попало на видео, снятое камерой наружного наблюдения.

//В мире

Племянница Сергея Скрипаля предоставила подробности его звонка родственникам

Племянница Сергея Скрипаля предоставила подробности его звонка родственникам

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сегодня рассказала, что ее дядя связался с родственниками 26 июня. Женщина предоставила журналистам некоторые подробности телефонного разговора.

//В мире

Получивших российские паспорта украинцев начали вызывать на допросы

Получивших российские паспорта украинцев начали вызывать на допросы

Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ идентифицирована. Сейчас по ним ведут работу правоохранительные органы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

//В мире

В Киеве намерены активизировать диалог с НАТО на фоне прекращения действия ДРСМД

В Киеве намерены активизировать диалог с НАТО на фоне прекращения действия ДРСМД

Власти Украины в пятницу, 2 августа, заявили, что намерены активизировать диалог с Североатлантическим альянсом в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры