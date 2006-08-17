Елена прекрасная

- Честно говоря, для меня это очень интересно. Я даже не ожидала, здесь все совмещается - и актерское, и человеческое, и общение с живыми людьми, с их проблемами. Мало того, есть возможность помочь! Мне, кстати, сразу сказали на Первом - раз тебе нравится, значит, ты пропала. Ты наша.

- У вас не было никакого опыта проведения подобных шоу?

- Никакого абсолютно. Это новая роль, и импровизировать, конечно, приходится много. У меня 20 лет стажа во МХАТе, и я помню, как Олег Николаевич Ефремов по три года делал спектакли, «Чайку» мы репетировали два года. Сейчас такой возможности нет, спектакль делается за три-четыре месяца, и профессия актера немножко сдвинулась. Момент импровизации и сию­секундности в ней стал более необходим. Если на программе я попадаю в сложную ситуацию, то воспринимаю это как должное. Вы же не предполагаете, выходя из дома, что сегодня кто-то в транспорте вам наступит на ногу, толкнет, нахамит. Тем не менее все как-то выходят из этой ситуации. У актера, телеведущего приблизительно такой же уровень существования.

- Гости вашей программы раздают много странных советов. Вы сами пользуетесь этими советами?

- Да, я всегда интересовалась подобной народной мудростью, особенно по части медицины. У меня дома очень большая библиотека и есть огромный отдел именно народного целительства. Теперь еще и люди, которые приходят на передачу, дают какие-то свои книги, снадобья, лекарства, и я с удовольствием этим пользуюсь.

- При том, что свободного времени у вас, наверное, вообще не остается?

- Ну, смотря на что. Я думаю, что время - вещь все-таки растяжимая. Я отношусь к тем людям, которые верят, что в сутках не 24 ч., а столько, сколько нужно. Поэтому я успеваю все: и в театр, и ведущей, и быть дома, и заняться ландшафтным дизайном, и съездить на фестивали, и отдыхать, и на охоту, и на рыбалку, я все успеваю.

- Вас можно пригласить к себе на дачу как ландшафтного дизайнера?

- Пригласить можно, но в основном получается, что я оформляю участки своим друзьям, потому что у всех есть дачи, а эксклюзивный ландшафт у нас не очень пока практикуется. Например, сейчас я оформляю очень интересный участок у своей подруги Ларисы Долиной. Мне нужно, чтобы ее личность была выражена в ее же участке. Чтобы были места, где бы она могла отдыхать и принять людей. Я все это должна придумать и воплотить в жизнь. Мы с ней делаем гроты, водопады...

- А что можно сделать на шести сотках?

- Самое разумное - сделать такой микс, чтобы в одном месте были и цветы, и растения, и ягодные культуры, и клумбы. То есть вы сажаете яблоню и вокруг нее теневыносливые цветы; ту же траву барго, которая и в тени растет и не дает развиваться ненужным насекомым, вокруг обсаживаете ее красной смородиной, кустарниками; сажаете многолетние луки, и у вас под яблоней получается целый сад-огород; подсаживаете это все яркими однолетниками, бархатцами, еще чем-то. Дальше у вас идет какая-нибудь маленькая дорожка, тут же скамейка или качели, обвитые лианами, которые приносят плоды, ну и так далее.

- Что читаете, какое кино смотрите, как предпочитаете развлекаться?

- С удовольствием прочла Акунина «Ф.М.», получила удовольствие от его взгляда на «Преступление и наказание». Мне очень интересно сейчас наше кино. Я, честно говоря, подостыла к американскому и к западному. И «Дозоры» мне очень понравились. Я их даже не воспринимаю как мистику, а как некий аналог «Тимура и его команды» - это романтизм, но на более современном языке. Менталитет-то остался наш, российский - помочь, спасти... только язык другой. Ну а развлекаюсь тем, что, например, с утра полола что-то у себя в огороде, подвязывала вьющийся виноград, стригла изгородь, посмотрела, как у меня в пруду рыбы мечут икру, порадовалась, что пруд прижился всего за год. Так что теперь у меня будут свои мальки. Потом включила сау­ну, проплыла пару километров в бассейне и поехала на репетицию спектакля.