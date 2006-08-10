Деньги спасают импрессионизм
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА ]
Но от искусства вернемся к мирскому, в сад. Гости - действительно значимые для России персоны, такие как поэтесса Белла Ахмадулина и театральный художник Мессерер, глава компании Bosco di Cilliegi Михаил Куснирович, заместитель директора Музея Востока Татьяна Метакса (выделялась индийским костюмом и тюбетейкой), актер Олег Янковский и балетмейстер Андрис Лиепа - прогуливались среди задекорированных деревьев. Почти все рассуждали о современных коллекционерах и тех «олигархах», которые не стеснялись говорить о своих «купеческих» наклонностях, но сохранили искусство для россиян. Надо отметить, что именно в Москве, на ужине в честь искусства не были зазорны разговоры о деньгах и торговцах, вкладывающих деньги в это самое искусство. В Санкт-Петербурге озвучивать такие вещи - моветон.
Тем временем гостей развлекали «живые» картины. Театральные актеры, переодетые в героев полотен французских, итальянских, английских импрессионистов, прохаживались среди гостей. Время от времени статисты замирали, позволяя присутствующим любоваться застывшими картинами.
Московские гости уже окрестили галерею «приманкой» для просвещенных туристов из Европы. Кстати, так считает и известный французский коллекционер Рене Гера, напророчивший поток французских ценителей искусства, который, по его убеждению, вскоре хлынет с его родины.
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