Елена Батурина откроет музей

С УТРА Волоколамское шоссе превратилось в плацдарм для парада автомобилей - скоростные иномарки перемежались ретро-автомобилями, а длинные тела фур сменялись украшенными разноцветными наклейками джипами участников автопробега «Москва - Нахабино». Гости фестиваля поначалу наслаждались ароматным чаем со сладостями. Большинство, поддавшись настроению, вкушали мармелад и халву, а также сдобу в чайном домике. Кстати, о выпечке. Многие сожалели, что не сама глава компаниипекла пироги. Говорят, что они у нее получаются изумительно. Она даже имеет патенты наВ этом году игроки вышли на поле в яркой цветовой гамме - гетры и клетчатые юбки мужчин выгодно контрастировали со строгими по цвету и длинными юбками женщин. На ногах у многих были специально изготовленные ретро-ботинки. Джентльмены преимущественно были в кепках, леди в шляпках и с ретро-зонтиками.

В центре внимания и королевой этого фестиваля была, несомненно, Елена Батурина, супруга московского мэра Юрия Лужкова и глава ЗАО «ИНТЕКО». Она покорила даже знатоков ретро-стиля своим черно-белым костюмом для гольфа. Белый кружевной верх летней кофты и черно-белую юбку в сочетании со строгой шляпой с большими полями и черным цветком Елене шили по ее заказу лучшие мастера, которые свое дело знают. При этом госпожа Батурина не расставалась с клюшкой для гольфа. Даже на презентации нового проекта собственной компании.

Дело в том, что компания «ИНТЕКО» начала возведение в Москве административно-жилых комплексов нового поколения. Презентация первого из них - «Фьюжн Парка» - как раз состоялась на «Ретро-стиле»: в этом комплексе будет построен музей ретро-автомобилей. Елена Батурина рассказала, что «смешение стилей» будет не только в архитектуре, но и в составляющих. Это будет музей «Автовилль» и закрытый клуб любителей и коллекционеров старинных автомобилей со своей службой ретро-такси прямо в жилом массиве и по соседству с офисными зданиями. Мы выяснили, что стоимость квадратного метра элитного жилья в комплексе составит около 10 000 долл. (комплекс будет построен на участке в 3,5 га рядом с парком «Усадьба Трубецких в Хамовниках», общая площадь пяти корпусов составляет 97 020 кв. метров).

Вечером после официального турнира, на котором победила команда чемпионки России Анастасии Костиной, в местный ресторан подтянулись и мастодонты гольфа. Кортеж мэра Москвы Юрия Луж­кова своим появлением слегка встрепенул ряды поклонников Лай­зы Минелли, музи­цировавшей на празднике радиостанции «Серебряный дождь» метрах в двухстах от вечеринки Елены Батуриной. Но мэр не пошел слушать поп-диву, а поспешил к своей супруге. Под аккомпанемент джазового оркестра под управлением Георгия Гара­няна счастливая семейная пара задорно махала клюшками, правда, после турнира.

Гостей, в числе которых был глава «Транс-нефти» Се­мен Вайншток, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и его коллега Дмитрий Брей­тен­бихер - потчевали многочисленными яствами от шеф-повара Ле­она Эка, французскими винами и шотландским виски. В помещении клубился ароматный дым сигар. Виски, сигары, ретро и гольф в этот вечер стали словами-синонимами, весь вечер гости болтали именно об этом. А обилие прекрасных женщин вокруг и вовсе не располагало к деловым беседам. Тем более что от разговоров публику отвлекали пианист Денис Мацуев, а также шоумен и автогонщик Николай Фоменко, разыгравший в лотерею годовое членст­во в гольф-клубе. Среди гостей прохаживались манекенщицы в старинных свадебных платьях.