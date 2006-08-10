Елена Батурина откроет музей
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА ]
В центре внимания и королевой этого фестиваля была, несомненно, Елена Батурина, супруга московского мэра Юрия Лужкова и глава ЗАО «ИНТЕКО». Она покорила даже знатоков ретро-стиля своим черно-белым костюмом для гольфа. Белый кружевной верх летней кофты и черно-белую юбку в сочетании со строгой шляпой с большими полями и черным цветком Елене шили по ее заказу лучшие мастера, которые свое дело знают. При этом госпожа Батурина не расставалась с клюшкой для гольфа. Даже на презентации нового проекта собственной компании.
Дело в том, что компания «ИНТЕКО» начала возведение в Москве административно-жилых комплексов нового поколения. Презентация первого из них - «Фьюжн Парка» - как раз состоялась на «Ретро-стиле»: в этом комплексе будет построен музей ретро-автомобилей. Елена Батурина рассказала, что «смешение стилей» будет не только в архитектуре, но и в составляющих. Это будет музей «Автовилль» и закрытый клуб любителей и коллекционеров старинных автомобилей со своей службой ретро-такси прямо в жилом массиве и по соседству с офисными зданиями. Мы выяснили, что стоимость квадратного метра элитного жилья в комплексе составит около 10 000 долл. (комплекс будет построен на участке в 3,5 га рядом с парком «Усадьба Трубецких в Хамовниках», общая площадь пяти корпусов составляет 97 020 кв. метров).
Вечером после официального турнира, на котором победила команда чемпионки России Анастасии Костиной, в местный ресторан подтянулись и мастодонты гольфа. Кортеж мэра Москвы Юрия Лужкова своим появлением слегка встрепенул ряды поклонников Лайзы Минелли, музицировавшей на празднике радиостанции «Серебряный дождь» метрах в двухстах от вечеринки Елены Батуриной. Но мэр не пошел слушать поп-диву, а поспешил к своей супруге. Под аккомпанемент джазового оркестра под управлением Георгия Гараняна счастливая семейная пара задорно махала клюшками, правда, после турнира.
Гостей, в числе которых был глава «Транс-нефти» Семен Вайншток, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и его коллега Дмитрий Брейтенбихер - потчевали многочисленными яствами от шеф-повара Леона Эка, французскими винами и шотландским виски. В помещении клубился ароматный дым сигар. Виски, сигары, ретро и гольф в этот вечер стали словами-синонимами, весь вечер гости болтали именно об этом. А обилие прекрасных женщин вокруг и вовсе не располагало к деловым беседам. Тем более что от разговоров публику отвлекали пианист Денис Мацуев, а также шоумен и автогонщик Николай Фоменко, разыгравший в лотерею годовое членство в гольф-клубе. Среди гостей прохаживались манекенщицы в старинных свадебных платьях.
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