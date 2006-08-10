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За что пострадал Эрмитаж?

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ТОПОРЫШКИН ]

За что пострадал Эрмитаж?
Пиотровскому указали его место
ТРЕВОЖНЫЙ крик Чайки не поколебал невские волны, тут ведь вечная гладь и благодать. И вдруг: сенсация, да где - в центре культуры, в оазисе благолепия, в Эрмитаже! Это что такое?

Страна с ужасом узнала, что великий ковчег, водимый Михаилом Борисовичем Пиотровским, подвергся ограблению, причем явно с участием сотрудников Эрмитажа. Фонды не соответствуют описи. Ценности похищены татями неизвест­но когда и как. Но факт - не все благополучно в сердце Петербурга, в главном музее России! Тень сомнения невольно падает ведь и на директора - как допустил?

Дальше начинается кино. Ценную икону подбрасывают в мусорном пакете к посту милиции, о чем сообщает неизвестный. А где же остальное? Сколько лет длилось расхищение? Люди волнуются, и правильно делают, но волнуются они не совсем в правильную сторону. Расхождение фондов и описей есть во всех музеях, вопрос в том, для чего именно сейчас учинена проверка, раздут скандал? Надо сказать, с определенной точки зрения летний боевик «кража в Эрмитаже» вышел очень вовремя. И вот почему.

В последнее время Михаил Борисович Пиотровский замечен в упорном противостоянии многим инициативам городской администрации. Он выступил против проведения кинофестиваля на Дворцовой площади. Он неоднократно возражал против бездарного, варварского строительства в центре города. И наконец - он публично возмутился идеей соорудить на берегу Невы башню «Газпрома». И вот так ли уж неправы злые языки, которые утверждают, что Пиотровскому, который больно много воли взял и слишком громко стал возвышать свой голос, просто-напросто указали на место? Дескать, сиди тихо и стереги фонды. А не выступай и не тревожь занятых людей.

«Кино» про Эрмитаж сняли быстро, ловко, подали хорошими порциями, и мораль прочитывалась без труда - если уметь читать. Валить Пиотровского конечно никто не собирается, да это и не в местных силах. Слава богу, кроме городских воевод, еще есть у нас президент и премьер-министр в Москве. А вдруг дойдет и туда слезная питерская жалоба! Но укоротить директора-смутьяна, попридержать его какую-то совсем немузейную прыть - это можно.

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