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Мировая внучка ищет колоритную бабушку

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Екатерина БАЗАНОВА ]

Мировая внучка ищет колоритную бабушку
- С ЧЕГО у вас обычно начинается утро? И что вы считаете залогом хорошего дня?

- Утро начинается с кофе. Потом я открываю все окна. Мне повезло, они у меня выходят на солнечную сторону. И вся квартира заполняется воздухом. Прекрасно, когда утром знаешь, что на день у тебя много всего запланировано: встречи, обеды и т.д. И ужасно, когда встаешь, и несколько часов нечего делать.

- В некоторых интервью вы признаетесь, что не совсем хозяйственный человек. Работа на телеканале «Домашний», дающем ценные советы по хозяйст­ву, как-то вас изменила?

- Нет, никак не изменила. Знаете, как говорят: «Горбатого могила исправит!» (Смеется.) Мне бесхозяйственность, наверное, по наследству передалась. Так что, думаю, с этим уже ничего не сделаешь. На нашем канале не только советы по хозяйству, но есть передачи и о моде, о стиле, о красоте. Это мне точно ближе и интереснее.

- Теперь о проекте «Мировые бабушки». Чем он для вас интересен?

- В этом проекте не простые наши бабушки, которые всем понятны, которые родились, вышли замуж и потом в положенном возрасте стали бабушками. Нет, мы ищем бабушек из других стран, колоритных, со своими неповторимыми жизненными историями, судьбами, тех, которым есть что рассказать. А еще это целая игра с переодеваниями. Я всегда пытаюсь подобрать костюм, который бы соответствовал той стране, которую представляет бабушка. Стараюсь быть мировой внучкой!

- Вы дома пробуете рецепты, которые советуют мировые бабушки?

- К сожалению, нет. Я по-прежнему не умею и не люблю готовить.

- Вы работали на Муз-ТВ, на телеканале «Россия» в программе «Во­круг света» и вот теперь на «Домашнем». Нашли себя в формате этого телеканала или все еще в поиске?

- Время сменить формат приходит само. После длительных путешествий в программе «Вокруг света» я как будто укрылась на телеканале «Домашний» и чувствую себя прекрасно. На съемках «Вокруг света» было множество опасностей, неожиданностей, приходилось плевать на комфорт, на быт, надо было проявлять мужские качества своего характера, ломать себя. Я устала. Мне больше нравится «женский формат». Это мое. Сейчас что-то менять совсем не хочется. На «Домашнем» я появилась совсем недавно, пока мне дико весело и интересно. Еще я скоро собираюсь запустить свой собст­венный проект...

- А можно об этом поподробнее?

- Говорить об этом рано. Пока только одни разговоры. Скажу только, что он будет типично женским. Мода, красота, столичная жизнь. Одно могу сказать точно, кулинарии и советов по хозяйству не будет! (Смеется.)

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