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Самая высокая «газовая» башня

В Петербурге разгорается даже не скандал – настоящее восстание общественности против идеи возвести на берегах Невы новую «Вавилонскую башню»

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ЗОЛОТОНОСОВ ]

Самая высокая «газовая» башня
Через 10 лет у Питера может появиться новый символ. Символ чванства, Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

ПОНАЧАЛУ выступление г-на Миллера восприняли как фантазию. В магии чисел ясно читалась все та же самая «трехсотомания», которой Петербургу никак не переболеть с 2003 г.: тут и высота 300 м, и площадь 300 тысяч. Но московским ли чиновникам решать вопросы архитектурных доминант Петербурга? Понимают ли они, что любая башня должна быть очень далеко и от исторического центра, и от Невы, чтобы не испортить панорамы и виды? Поскольку по «Петербургской стратегии сохранения наследия», имеющей статус закона, предметами охраны являются панорамы и виды. А такая башня, куда ее ни поставь, всюду окажется видна.

Однако в марте 2006 г. намерение газовиков не только подтвердили на официальном сайте администрации Петербурга, но и конкретизировали. Было определено место - в Красногвардейском районе, на правом берегу Невы, близ моста Петра Великого. Правда, срок реализации программы с 2010 г. сдвигался на 2016-й, а стоимость определялась в 300 млн. долларов.

Крепость «Петербург» сдалась без боя

ТУТ уже стало совсем грустно - строить в указанном месте можно только дома высотой не более 48 метров. Таковы требования действующего высот­ного регламента, введенного постановлением правительства Петербурга в апреле 2004 года. Но оно, похоже, не знает собственных постановлений, с восторгом сообщая о будущей стройке на Неве. А ведь «газовая каланча» будет фоном для Смольного собора и Смольного института, которые расположены напротив, на другом берегу Невы!

Кроме того, именно в этом месте, у моста Петра Великого, где река Охта впадает в Неву, расположены остатки шведской крепости Ниеншанц, относящейся к XIV веку. Это место как археологический памятник внесено в перечень «Памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящих под государственной охраной».

Наконец, еще есть петербургская традиция, в соответствии с которой доминантными могут быть только здания общественного назначения, в основном культовые. Но какие традиции, если «большие деньги» требуют трехсотметровку? Поэтому 14 июня 2006 г. вдруг как из-под земли появились результаты первого этапа конкурса эскизных проектов. Были названы семь иностранных архитектурных мастерских, которые в ноябре 2006 г. подадут свои проекты, а из них выберут самый лучший. Точнее, самый длинный.

Архитектурные предшественники проекта ясны. Самый первый - Вавилонская башня. А еще - это, конечно, американские дома-башни 1950-х годов. Американскими идеологами эти «ледяные призмы», облицованные блестевшим на солн­це стеклом, были использованы как ядро доминирования американского империализма. Форма, простая и гигантская, технически сложная и геометрически примитивная, была выдана за символ всех объединяющего научно-технического прогресса, лидером которого являются США.

Главное здание империи

УЖЕ понятно, что именно такая вариация будет предложена в качестве «Газпром-Сити». И это не случайно, потому что последний писк нашей идеологической моды - именование России «энергетической империей». Для выражения «имперскости» выбрана архитектура, символизировавшая полвека назад американский империализм. То, что это «не по-петербургски», не оригинально и копирует чужие зады 50-летней давности - значения не имеет. Проект именуется амбициозным. Это слово вообще не сходит с уст городского руководст­ва, поэтому я напомню, что в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова оно определено как синоним ЧВАНСТВА.

На языке американской кинофантастики гигантское здание, возвышающееся над городом, всегда представляет собой Главную Корпорацию, в которой засели плохие парни. Обычно они являются монополистами и мечтают всех себе подчинить. Потом их вразумляют Шварценеггер, Стивен Сигал или Брюс Уиллис. Вот только не поедут они к нам. А свои попрятались.

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