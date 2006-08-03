Комедия против драмы

- Иждивенческая позиция. Театр - один из институтов общества, и, поскольку страна перешла на рыночную экономику, он не должен быть исключением. Люди должны получать то, что заработали, а не бить себя в грудь с криками: «Мы - художники! Кормите нас!» Только в Москве сейчас более ста театров. Даже если оценить расходы на содержание одного театра в 300 000 долл. в в год, получится 30 миллионов. На самом же деле сумма гораздо значительней. Какой бюджет может это выдержать? Для справки: императорских театров в России было всего четыре. Большее количество считалось обременительным для казны.

Ни в одной стране мира нет такого количества государственных театров. Система их финансирования у нас, во-первых, несправедлива, а во-вторых, безнравственна. Зарплата совершенно не зависит от того, ломится публика в театр или не ходит вообще, хорошо работает труппа или плохо.

- Кто же должен оценивать работу театра?

- В условиях рынка - зрители, которые платят деньги за билеты. И не власть должна кормить! Производителя должен кормить потребитель. В том числе и в театре.

- А как же быть с серьезным репертуаром, например, классическим? Считается, что это - высокое искусство, и до него надо подтягивать публику, а не идти на поводу низких вкусов определенной части зрителей.

- Что касается классики, то, по моему мнению, эти постановки могут дотироваться государством по системе грантов. Теперь, что касается вкусов. Скажите, кто определяет: это - высокое искусство, а это - низкое? И к какой категории вы отнесете комедии Чаплина или творчество Высоцкого? Я могу привести множест­во примеров.

Мои оппоненты говорят, что я заигрываю с публикой и ставлю комедии. Но во-первых, у нас в театре шли и «Вишневый сад», и «Гамлет», и «Сирано де Бержерак», и много других серьезных пьес. А во-вторых, кто же мешает поставить комедию? Да так, чтоб на нее невозможно было попасть? Почему-то на одну комедию публика валом валит, в том числе и в нашем театре, а на другую очень вяло идет.

- Вы сказали, что художник должен попытаться сделать этот мир хоть чуть лучше. Не означает ли это, что вы считаете театр средством, способным изменить мир?

- Это слишком сильно сказано. Театр - не слишком мощное средство. Но если только сидеть сложа руки и разглагольствовать, ничего никогда не изменится.