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Сезоны Лиепы

Париж – в восторге, в России все ругают

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Ольга РАДОВА ]

Сезоны Лиепы
«Для меня вообще семья – это самое главное». Андрис Лиепа с женой Екатериной, фото ИТАР-ТАСС
- АНДРИС, как вос­приняли зрители ваши новые премьеры?

- Очень хорошо. Сразу после показа их в Кремлевском дворце мы отправились в тур по Сибири. Зрители кричали нам: «Спасибо! Приезжайте еще!» Это дорогого стоит.

- А критика?

- Знаете, я читал критику, которая была на париж­ские «Русские сезоны». Париж весь восторгался, а в России все ругали, писали гадости о Дягилеве. Ничего не изменилось сегодня, все то же самое.

- Не обижает, что вас называют «балетным реставратором»?

- Я отношусь к этому нормально, потому что считаю, что реставрация балетов - одно из очень важных направлений балетного искусства. А воссоздать «Русские сезоны» как можно полнее - это моя основная задача. Можно сказать, миссионерская деятельность. Ведь в свое время, после их появления в Париже, Равель стал по-другому сочинять музыку, Роден - по-другому лепить. Я хочу, чтобы пришел, например, какой-нибудь художник, увидел декорации «Синего Бога» и начал по-другому мыслить и творить.

- Вы однажды отказались от проекта на 10 000 тыс. долл., а в другой раз танцевали в Мариинском театре бесплатно. Чем для вас определяется понятие «выгодного предложения»?

- Прежде всего предложение должно мне нравиться творчески. Все спектакли, которые мы восстанавливаем, живут благодаря тому, что я нахожу финансирование. А если его не хватает, то вкладываю то, что зарабатываю.

- Для вас не унизительно просить деньги у кого-то?

- Если хочешь что-то соз­дать, надо делать усилия. Сколько банкиров я прошел в своей жизни! Но с меня шапка не упадет, всегда говорю я себе, я от этого не обеднею. Например, Дягилев был виртуозом займов.

Конечно, в Большом театре много меценатов, но если посмотреть на программку - там 8-10 названий компаний и фирм стоит. Получается какая-то братская могила. Непонятно, кто на что давал деньги и как они использовались.

- Вы не скрываете, что являетесь православным верующим. Скажите, насколько для вас в жизни значит материальное?

- Иногда люди не понимают, что большое количество денег несет серьезное изменение психики. Я видел в Америке фильм о десяти миллионерах, которые выиграли деньги в лотерею. Самая счаст­ливая среди них была чернокожая монахиня, которая на свои деньги построила храм. С остальными все было намного хуже. Деньги - своего рода испытание. Человеку дается возможность владеть большим капиталом, но пустить его, куда нужно, у него не всегда получается. Я для себя решил, что пользуюсь тем, что у меня есть и не замахиваюсь на большее.

- У вас прекрасная жена и замечательная дочка. В чем, на ваш взгляд, залог успеха семейной жизни?

- Семья строится на любви, а настоящая любовь - это жертва. Моя жена Катя была очень способной балериной, но ради семьи она пожертвовала своей карьерой, сейчас работает в нашем Фонде как арт-директор. Я надеюсь, ей нравится то, что она делает, но я очень ценю ее поступок. Для меня вообще семья - это самое главное. Без балета можно прожить. И без музыки...

- Насколько я знаю, вы стабильно работаете с одними и теми же людьми, в ресторанах заказываете одно и то же блюдо, почти все время ходите в черном... Такое постоянство - это ваша врожденная или приобретенная черта?

- Наверное, это свойство моего характера. Я по гороскопу Козерог...

- Неужели православные люди судят о себе по гороскопам!

- На самом деле православие вовсе не призывает к крайностям. Я считаю, что любой православный может делать, например, йоговские упражнения, главное - не залезать глубоко в философию. Я чувствую, что знак существует независимо от того, веришь ты в него или нет. Одна из главных черт Козерогов - работо­способность. Люди этого знака могут работать даже без всякой цели, просто ради работы. Мне это свойственно.

- 27 июля вашему отцу Марису Лиепе исполнилось бы 70 лет. Как собираетесь праздновать его юбилей?

- Мы делаем фильм об отце, только что вышла книжка «Жизнь в танце». Илзе сейчас занимается редактированием книги, которую отец сам издал еще при жизни. Она называется «Я хочу танцевать сто лет». В июле будем празд­новать его юбилей в Риге, в ноябре в Москве. Мы успеем сделать «Болеро» об Иде Рубинштейн и покажем его в Риге, а потом в Москве. Я приглашу своих постоянных парт­неров и друзей - в современный, пластический театр «ЧерноеНебоБелое». Обяза­­тельно будет какой-то номер из цирка. На ноябрь в Кремлевском дворце еще нет точной даты, поэтому я не могу приглашать артистов. Хотел бы пригласить, например, Ульяну Лопаткину, правда, у нее в этот день может быть спектакль. Но, как говорится, будем надеяться на лучшее!

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