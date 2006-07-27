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Восемь видов канапе для восьми президентов

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА, Анна АСТАХОВА ]

МЕСТО, где пройдет закрытый ужин глав стран СНГ, держалось в строжайшем секрете. Даже самые верные источники в Администрации президента сообщали лишь такое: «Могу сказать, что это будет хороший подмосковный ресторан». Некоторые добавляли: «на берегу Москвы-реки». Ресторан оказался действительно хорошим. Президенты государств бывшего СССР собрались в одном из элитных ресторанов Аркадия Новикова «Причал».

Накануне ужина на всех близлежащих трассах - Рублево-Успенском, Подушкинском, Ново-Рижском, Ильинском шоссе - было ограничено движение. Одинцовская милиция и часть групп ФСО работали в усиленном режиме. Дачникам и прочим обитателям Одинцовского района пришлось выбирать маршруты объезда, а жильцам придорожных домов наблюдать за тем, как кортеж из автомобилей представительского класса с госфлагами и мигалками проследовал в сторону берега Москвы-реки.

Сам ресторан также подвергся тщательным строгостям со стороны службы протокола Администрации президента. Как и положено, накануне в «Причал» прибыл представитель от санитарного врача с тщательной проверкой меню и продуктов (меню утверждалось заранее). Строго говоря, это была обычная для таких случаев формальность, так как упрекнуть рестораны Аркадия Новикова в некачест­венных продуктах или напитках невозможно.

Перед ужином гостей ждал приветст­венный коктейль, во время которого они могли любоваться окрестными «жуковскими» пейзажами, плавсредст­вами, причаленными неподалеку, и архитектурным разнообразием особняков, выстроенных на противоположном берегу реки. Во время приветственного коктейля подавали шампанское, соки и восемь видов канапе. Высокопоставленные гости - представители разных стран, а стало быть, и традиций. Поэтому во избежание недоразумений было принято решение угощать блюдами традиционной русской кухни. Также было и несколько позиций из уже ставшей привычной европейской кухни. А главным алкогольным напитком вечера стала русская водка. На столах красовались селедка с картошкой, соленые грибы (опята, моховики), малосольные огурцы, черемша, помидоры и перец, лосось и осетрина. В какой-то момент вынесли цельный хамон, который нарезали в присутст­вии гостей.

Неспешные разговоры известных государственных деятелей сопровождала музыка. Для президентов стран СНГ играли ансамбль «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и многочисленные балалаечники, гармонисты и гусляры. Гости тем временем угощались салатом с грушей и козьим сыром, закуской с листьями салата, вялеными помидорами и тунцом, малосольным лососем с отварной спаржей, гаспачо из говядины, копченым цыпленком с салатом и пикантным соусом, сыром моцарелла с помидорами.

На горячее были поданы: телятина на вертеле, баранина на ребрышках, стейк из лосося на гриле и овощи на гриле. А перед тем как был подан десерт - фирменный земляничный пирог от Аркадия Новикова, шоколадный пирог и пирожные-ассорти, - к гостям со своими песнями вышел ансамбль «Доктор Ватсон». Вскоре гости, сытые и довольные, вместе с Владимиром Путиным отправились делать ставки на Центральный московский ипподром - там проходили скачки на Кубок Президента РФ.

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