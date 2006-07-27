Сказки Пушкиной

МИЛЛИОНАМИ телезрителей Валентина Шарыкина запомнилась как кокетка пани Зося из легендарного «Кабачка 13 стульев». На протяжении долгих лет эту заслуженную артистку России воспринимали не иначе, как хорошенькую легкомысленную блондинку. Но 5 августа в программе Оксаны Пушкиной «Женский взгляд» будет другая Шарыкина. На самом деле она серьезно увлекалась поэзией и сама сочиняла стихи. Всю жизнь Шарыкина мечтала сыграть Анну Каре­нину, но она служила в театре Сатиры и поэтому была лишена такой возможности. Ей приписывали поразительные любовные истории, а она краснела даже от мимолетного взгляда мужчин. Внешность бывает обманчива, намекает Пушкина в своей программе.