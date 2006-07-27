Сказки Пушкиной
№ 12(12) от 27.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]
МИЛЛИОНАМИ телезрителей Валентина Шарыкина запомнилась как кокетка пани Зося из легендарного «Кабачка 13 стульев». На протяжении долгих лет эту заслуженную артистку России воспринимали не иначе, как хорошенькую легкомысленную блондинку. Но 5 августа в программе Оксаны Пушкиной «Женский взгляд» будет другая Шарыкина. На самом деле она серьезно увлекалась поэзией и сама сочиняла стихи. Всю жизнь Шарыкина мечтала сыграть Анну Каренину, но она служила в театре Сатиры и поэтому была лишена такой возможности. Ей приписывали поразительные любовные истории, а она краснела даже от мимолетного взгляда мужчин. Внешность бывает обманчива, намекает Пушкина в своей программе.
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