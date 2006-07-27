Андрей Разбаш сложил крылья

От нас ушел телевизионщик высокого полета

АНДРЕЙ РАЗБАШ (1952-2006)

Телевизионный ведущий, режиссер, продюсер. Окончил Московский авиационный институт, затем - режиссерские курсы Гостелерадио СССР. Работал в авиапроме.

На телевидении - с 1980 г., где начинал видеоинженером. С именем Андрея Разбаша непосредственно связано возникновение и становление таких разных, но неизменно популярных программ, как «Взгляд», «Час пик», «Крылья», «Угадай мелодию», «Серебряный шар», «Тема», «Как это было», «Человек недели», всего - более 50 телепроектов. В последние годы - художественный руководитель телекомпании «Крылья-Медиа» и креативный продюсер телеканала «Звезда». По оценке Генерального директора Первого канала Константина Эрнста, был «ренессансным героем: режиссер, ведущий, монтажер, продюсер, умница и красавец в одном лице».

Александр Политковский: «Он всегда начинал с нуля»

АНДРЕЙ - не журналист, как его часто называют. Он был просто фантастическим про­дюсером уже тогда, когда эта профессия еще была никому не понятна. Его един­ственный журналистский проект - «Час пик», который Андрей вел после смерти Влада Листьева. Это было логично, ведь он много помогал Листьеву. Влад был «чистым» журналистом, а Андрей умел найти деньги на программы. Он прошел все этапы на ТВ, начав свой путь простым монтажером. Из режиссера советского телевидения стал современным продюсером.

Работа была для него очень важна. Его программы часто несправедливо закрывали, но он не останавливался, брался за новые проекты и двигался дальше. По той же причине, думаю, пошел на телеканал «Звезда»: чтобы начать с нуля и сделать качественное современное телевидение. К сожалению, не успел...

Однажды, когда мы работали во «Взгляде», я отснял сюжет о Минском детском гематологическом центре. По каким-то причинам не мог его довести до эфира. Решил отложить на потом. Но Андрей не согласился и сам смонтировал материал, сделал это совершенно здорово. Так, что инициировал сбор денег по всему СССР. И в том, что теперь Минский детский гематологический центр считается лучшим в Восточной Европе, есть доля его труда.

Андрей был абсолютно позитивным человеком. Оставался спокойным и уравновешенным при любых обстоятельствах. Здорово помогал людям. Я никогда не слышал от него ни одного злого слова, по-моему, он даже никогда не ругался. Таких чистых, интеллигентных людей в сучьем мире современного телевидения уже практически не осталось.

Петр Толстой: «Работал с Разбашом - это марка»

АНДРЕЙ, мне кажется, в душе всегда оставался образцовым советским интеллигентом-технарем - в самом лучшем смысле этого слова. Умный, точный... И технику он всегда любил, надо было видеть, как он показывал какие-нибудь новые мониторы. Так что и интерес к авиации не случаен. Очень тонко чувствовал время - и дух его, и технологические возможности, помогающие этот дух выразить. Мало кто знает, что это Разбаш когда-то склеил первый музыкальный клип на нашем ТВ - группы «Кино».

По сути, он один из основоположников нынешнего российского телевидения. Разбаш-ведущий - это тонкий, мягкий собеседник. Разбаш-режиссер - профессионал, который ни разу ни на кого не повысил голос, ни разу ни на ком не сорвался. Разбаш-продюсер - умелый организатор, понимающий интересы публики и умеющий привлекать к себе кадры. Разбаш-человек? Душа компании, отец пятерых детей, сам сохранявший в душе неистребимое мальчишество, способный увлеченно рассказывать о полетах на дельтаплане, о своей полугоночной «Субару»...

На телевидении слова «работал с Разбашом» - это марка. А прошли у него выучку многие. Андрей ведь был одним из основателей и руководителей телекомпании «Вид», которая выросла из программы «Взгляд» (а она, в свою очередь, тоже во многом держалась на Разбаше).

Мы с ним говорили месяц назад. Андрей рассказывал про новые проекты на канале «Звезда». Глаза горели, видно было, что человек азартно делает свое дело и это ему нравится. И казалось, так будет всегда - есть Андрюша, не сегодня, так завтра мы снова встретимся в коридоре телецентра... Уже не встретимся. Как-то пусто на душе.