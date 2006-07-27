До странности нормальный человек

- Я работаю, потому что мне интересно. Не отвлекаюсь, как некоторые, на борьбу с театральной реформой, и на судьбу не жалуюсь. МХТ сегодня близок к тому, чтобы выйти на самоокупаемость. Каждый месяц театр зарабатывает от 12 до 15 млн. руб., а от государства получает 200 млн. руб. в год. И я не «везунчик» какой-нибудь. Я дело делаю - несу ответственность за оба своих коллектива и стараюсь заботиться о них не меньше, чем о себе.

- Говорят, что зарплата ваших актеров гораздо выше, чем во многих московских театрах?

- Это просто две большие разницы. Или вот в МХТ уже больше года выплачивается по три тысячи на ребенка... Если честно, сам порой не всегда понимаю, как меня на все хватает. Помните, как Сатин говорил про Луку: «Старик живет из себя». Вот и я так живу.

- И МХТ, и «Табакерка» - успешны и благополучны. А что вы думаете о возможной судьбе других российских театров? Вы ведь беседовали об этом с президентом?

- Я говорил, что русский репертуарный театр - институция духовная. Мы обязаны его сберечь. Но есть серьезные проблемы. Они касаются количества театров. В России их 540! Никакой бюджет не потянет. Поэтому и реализуется принцип равенства в нищете. И ясно, что театры, которые не научатся зарабатывать, отомрут. Положение серьезное, как говаривал Миша Рощин, «гиря до полу дошла».

- Талант художника у вас сочетается с административно-хозяйственнными способностями и детской непосредственностью. Я помню, как в конце 90-х на презентации очередной книжки Эдуарда Успенского о Простоквашино вы сказали, что хорошо бы президентом страны выбрать кота Матроскина...

- Было такое... Насчет президента я сегодня, пожалуй, промолчу, а вот некоторым нынешним директорам театров, думаю, есть чему у Матроскина поучиться. Вы, наверное, знаете, что этому коту вместе с другими героями сказок Успенского памятник в подмосковном Раменском поставили. Так что мой Матроскин теперь национальным героем стал.

- А как за долгие годы жизни и работы складывались ваши отношения с реальной властью?

- По всем жестким законам тоталитарного общества - когда все равны, но некоторые еще равнее. Ведь после случавшихся у меня профессиональных успехов за рубежом власть здесь, в Москве, сразу же достаточно жестко ставила меня на место. Причем прямо пропорционально тем успехам, которых я там достигал. Таковы были правила игры. Но справедливости ради хочу заметить, что начиная с 1987 г., когда на улице Чаплыгина, в подвале дома 1А была организована театральная студия, никто и никогда не посмел мне сказать, какую пьесу, какого автора, к какому празд­нику, к какой дате надо сделать. И вот это я уже никому не отдам. Каждый должен нести свой чемодан.

- А к диссидентам вы как относились?

- Неоднозначно. Сам я никогда не был диссидентом и не играл в эти игры. Мало того, скажу, что не всегда те люди, которые были диссидентами, вызывали у меня симпатию... Чего я себе никогда не позволял - это принимать участие в мерзостях коллективных осуждений, коллективных прозрений, коллективных писем, заявок... «я не читал, но я осуждаю». Вот этого я не делал никогда в жизни. Хотя на самом деле здесь нет никакого героизма.

- А в чем вообще вы видите героизм? В апреле у вас родилась дочка. Стать отцом в семьдесят лет - это геройство.

- Дело не в героизме. Я всегда мечтал иметь много детей. Каждый новый ребенок - это твое продолжение и счастье невероятное. А за счастье вообще-то всегда приходится платить. Любое рождение - это обязательно риск. Я ведь был рядом с Мариной, когда она рожала Павлика. И этот день стал одним из самых счастливых в моей жизни. В то время у меня были уже взрослые сын и дочка от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой.

- А при родах дочери вы присутствовали?

- Мне вынесли ее через 20 минут. Когда я взял Машу на руки, то показалось, что прикасаюсь к чуду, к самой большой тайне. Не случайно дочка родилась на Благовещенье - 7 апреля. Думаю, это добрый знак, и чувство тревоги и волнения постепенно меня оставляет.

- Где вы черпаете такой, я бы сказала, экстремальный оптимизм?

- Думаю, это генетика. Наверное, пошло от Павла Кондра­тьевича Табакова и от мамы Марии Ан­дреевны... А потом, учителя были хорошие. Незадолго до того как у нас с первой женой Люсей появились дети, наша соседка по коммунальной квартире из Саратова, Марья Николаевна, решила к нам приехать. Она стала Саше и Антону второй бабушкой. Мария Николаевна была верующим человеком и вот собралась помирать. Купила саван, тапочки... И буквально в эти дни Люся родила дочку. Так Марья Николаевна встала, бросила умирать и жила еще восемь с половиной лет. Отвела Сашу во второй класс и только потом померла. Это был один из самых сильных жизненных уроков.

- Несмотря на большую разницу в возрасте, вы с Мариной Зудиной вместе уже достаточно давно. На чем держится ваш брак?

- Я ведь еще десять лет за ней ухаживал. У нас с Мариной много общего, начиная с профессии и заканчивая чувством юмора. Да еще если Павлик что-нибудь эдакое ляпнет. В общем, нам не бывает скучно, мы дополняем друг друга, может, поэтому и брак оказался счастливым.

- В Павлике уже как-то проявляются актерские гены?

- Он любит что-то изображать, иногда даже получается. Павлик ведь Лев по гороскопу, а львята по природе очень артистичные. Сейчас не стоит обольщаться - таланты проявляются в более взрослом возрасте. Да и потом, это такая сложная для мужчины профессия, так трудно с возрастом сохранить в ней достоинство и мужские качества, и характер, что при средних способностях идти в нее, по-моему, не стоит. С другой стороны, актерские навыки еще никому не мешали - взять хотя бы Антона...

- А почему, как вы считаете, ваш старший сын, вполне удачно дебютировав в кино, занялся в последние годы ресторацией?

- Видимо, он не настолько любил актерскую профессию. Когда Антон в нее пришел, то не понимал, чем бы мог заниматься еще. Тогда ему казалось, что это самое простое. А когда уже чему-то чуть-чуть научился, то понял, что этого недостаточно для того, чтобы актерство стало судьбой.

- В фильме «Опасный возраст» Антон Табаков сыграл своего ровесника-подростка, тяжело переживающего развод собственных родителей. Прошло немного времени, и этот сюжет воплотился в его реальной жизни. Правда, что при разводе с Людмилой Крыловой Антон занял сторону своей мамы? Какие у вас с ним отношения сейчас?

- На сегодняшний день у нас с Антоном прекрасные отношения. Действительно, была конфликтная ситуация, которая длилась довольно долго. Всегда при определенном стечении обстоятельств человек выбирает какую-то позицию и занимает сторону одного из разводящихся. И Антон, так же как и моя дочь Саша, принял тогда позицию мамы. Она для него была на тот момент существом более беспомощным. И я считаю, что он был по-своему прав.

- Часто ли вы с ним сейчас встречаетесь, и как он относится к пополнению в вашей семье?

- Нормально. Он иногда приезжает и уделяет Павлику внимание, но по мере возможности. У Антона двое своих детей, и он достаточно занятой человек. Ресторанный бизнес, которым он сейчас серьезно занимается, отнимает уйму времени. Может быть, по своей занятости Антон меня уже даже опередил.

- У вас умные, хорошие, талантливые дети. Есть какие-то фирменные методики их воспитания?

- Не думаю, что воспитание должно идти по плану и специальным методикам. Но если постоянно медленно долбить в одну точку... Недавно я снимал фильм про санитарный поезд №87, которым в годы войны командовал мой отец. Мои родители ведь были врачами. Когда отец ушел на фронт, то мама, чтобы прокормить семью, стала работать в военном госпитале... И вот мы вместе с Павликом ехали в поезде от Саратова. Общались в вагоне с тремя ветеранами. Потом Павлик этот фильм посмотрел. Однажды утром просыпается, включает какую-то муть по телевизору и тут же убирает звук. А потом начинает петь «Вставай, страна огромная...» Вот так это все передается. Живым путем через поступки, встречи, разговоры, рассказы...

- А есть детские воспоминания, которыми вам не очень хотелось бы делиться с собственными детьми?

- Представьте себе, да. Это, наверное, когда я спер сладкие коржики, которые во время войны принесли сестра моя сводная с подругой. Мне было тогда лет семь-восемь. Моя мать болела тифом, и эти коржики были для нее...

- Какие-то вещи приходят к человеку с годами. Что главное дал вам личный жизненный опыт?

- Нормальные основы - это просто. Не греби под себя, не приноси главные роли для жены, не злоупотребляй служебным положением и не тащи в постель артисток. Небольшая хитрость-то, и я до странности нормально себя ощущаю.