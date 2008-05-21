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Гардемарины: 20 лет спустя

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОЛОБАЕВ ]

Гардемарины: 20 лет спустя

 - ВЛАДИМИР, как оцените свое возвращение?

 - Для начала - неплохо. За два последних года как режиссер я снял 5 фильмов в рамках «Оперов» и две мелодрамы - «Там, где живет любовь» и «Любовь под надзором». Критиками, кстати, оцененные как достойные. Недавно приступил к работе над 4-серийной лентой «Васильевский остров». Где снимаются А. Фрейндлих, Т. Васильева, И. Шибанов... Кроме того, сам снялся в шести или семи картинах, которые вот-вот выйдут на экраны.

 - Вновь очутившись на съемочной площадке, не ощутили ностальгию по прежним временам?

 - Ни в коем случае! Для меня начались совершенно другой этап и другой уровень понимания профессии. Ведь я вернулся в качестве, в котором больше всего хотел себя видеть в кино, - в качестве режиссера. А ностальгия? Интересное было время - конец 80-х! С одной стороны, известность, приличные гонорары, мешки писем с признаниями в любви, а с другой - развал страны, зарождение «эры бандитизма». В этот момент и решил выскочить из профессии...

 - Это правда, что в кино вас «привел» чуть ли не физрук технического вуза, где вы учились?

 - Правда. Накануне он встречался со своим приятелем, вторым режиссером фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», они отмечали встречу, и тот пожаловался: мол, «прочесали» все вузы страны, не можем найти исполнителя главной роли». И физрук почему-то вспомнил обо мне. Так я в 1979 г. попал на «Ленфильм».

 - Следом была картина «Приключения принца Флоризеля». И сразу стали одним из самых успешных актеров...

 - Да, моя популярность была намного больше, нежели сейчас, например, у Евгения Миронова. Так что для меня сразу закрылись точки общепита, общественный транспорт. Люди приставали на улицах. И я начал от них бегать, носить темные очки... К Москве привыкал года два, пока не открыл для себя законы, по которым следует жить в этом городе.

 - Какие именно?

 - Главный - чтобы быть успешным, надо тратить все деньги, которые ты зарабатываешь, пить, веселиться.

 - Почему вы никогда ни одним добрым словом не упоминаете картину «Гардемарины, вперед!»? Такая компания, такой оглушительный успех...

 - Да потому, что (и мне уже осточертело об этом говорить!) «чернее» фильма в моей карьере не было. Именно после него я окончательно понял, что из актерской профессии надо уходить... Там все, кроме актерского ансамбля, для меня было очень плохо. По вкусу, по атмосфере, по людям... Просто, когда люди собираются снимать кино с претензией на качественную историческую мелодраму, а вместо этого снимают бутафорскую, я бы сказал, плюшевую историю, банальное детское кино, то... Предупреждать надо! Я не против хорошего детского кино, но для детей и играть нужно по-другому.

 - Может, сказалась личная неприязнь к режиссеру Светлане Дружининой?

 - Думаю, что и это тоже. Мне никогда не импонировал ее способ ведения дела и общения. Это в моей жизни вообще единственный случай, когда мы не нашли общего языка не только с режиссером, но и со всей режиссерской группой, и даже с рабочими. Потому что все они в одной тусовке были, а я в ней не был.

 - Если «Гардемарины» - самая «черная» картина, какая самая «белая»?

 - Из «атмосферных» картин - самые кайфовые были «Сердца трех» и «Сердца трех - 2». Там я был счастлив!

 - Итак, вы решили «выскочить из профессии». Но не из-за «Гардемаринов» же?

 - Вообще-то еще до «Гардемаринов» всерьез хотел уйти в режиссуру. Но когда началась перестройка, понял, что в кино в ближайшее время нечего делать. А жить-то надо! Пришлось решать: либо я пойду с концертами чесать, рассказывать, как лихо на лошади в «Гардемаринах» скакал - стричь «бабосы», либо... искать путь, как зарабатывать деньги, не уходя из профессии. И нашел такую нишу, как реклама. В начале 90-х стал потихоньку снимать рекламные ролики, параллельно - по инерции - продолжая работать в кино. Потом организовал компанию по производству видеопродукции. Снял уже, наверное, за 1000 роликов! Причем некоторые идут в 26 странах мира.

 - Неужели по атмосфере съемок не тосковали?

 - Сначала мне в течение лет 5-6 довольно регулярно звонили, куда-то приглашали. А потом, я же всем торжественно объявил, что ухожу на 10 лет... Если честно, очень легко прожил этот период! И только сейчас, когда опять стало появляться хорошее кино, начал понимать, что мне этого в принципе дозарезу не хватает.

 - Вы сняли две полнометражные мелодрамы. Как вам удается находить людей, готовых рисковать своими деньгами?

 - Они сами меня находят. Я же не терял время, пока занимался рекламой, и, естественно, у меня появились связи, люди, которые смотрели, что я снимал, и теперь предлагают уже нечто большее.

 - Недавно Сергей Жигунов заявил, что он выкупил права на героев-гардемаринов и будет сниматься продолжение «Гардемарины, вперед. 20 лет спустя». Якобы даже говорил с вами и Дмитрием Харатьяном...

 - Такой разговор действительно был. Но лично я не очень верю в этот проект.

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