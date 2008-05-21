Между правдой жизни и гламуром

Документальная анимация

ГЛАВНЫМ поводом для дискуссий в кулуарах фестиваля стало проникновение документализма в игровое кино.

Любимец мировой критики китаец Цзя Чжанке представляет в конкурсе свою ленту «24 Сити». Район вокруг военного завода в одном из городов Поднебесной сносят, чтобы построить «24 Сити» - квартал для «новых китайцев». Виртуозная камера показывает повседневную жизнь завода и обреченного района. Восемь человек по очереди рассказывают о своем житье-бытье. Казалось бы - обычный документальный фильм. Лишь во второй половине ленты мы понимаем, что перед нами гибрид: фильм документально-художественный. Завод, район и несколько персонажей - реальны. А вот четверо из восьми героев - профессиональные актеры, играющие «под документальное кино».

Еще дальше идет режиссер из Израиля Ари Фольман в картине «Вальс с Баширом». Фильм автобиографичен. Двадцать лет назад Фольман отслужил в армии, но не помнит подробностей службы. Режиссер берет видеокамеру и отправляется опрашивать своих сослуживцев. Он вспоминает собственные сны и пересказывает их в камеру. Потом просит психологов прокомментировать собранный материал. А дальше делает то, что до него не делал никто: на звуковую дорожку снятого и смонтированного видеофильма он накладывает анимационный фильм.

Самое удивительное, что все эти формальные изыски производят на зрителя огромное эмоциональное впечатление. Эти авторы искренне любят своих героев и сочувствуют им, заставляя и нас сопереживать.

Голливудские пары

ТАКИЕ фильмы подтверждают, что кинематограф не собирается умирать, а ищет и находит новые пути для своего развития. А как чувствует себя жанровое кино, призванное развлекать людей?

В этом году на Каннском фестивале мы стали свидетелями трех великолепных премьер - самой смешной анимации года «Кунг-фу панда», четвертой серии похождений Индианы Джонса и суперсексуального опуса Вуди Аллена «Викки Кристина Барселона».

Три этих внеконкурсных показа позволили засветиться на каннской красной ковровой дорожке целым россыпям мировых звезд кино. Перед нами вереницей прошествовали Дастин Хоффман, Джек Блэк, Люси Лью и Анджелина Джоли, которые озвучивали мультик. Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Харрисон Форд и Кейт Бланшетт приехали поддержать Индиану.

Анджелину, которая пребывает на 6-м месяце беременности, бережно вел под руку ее законный муж Бред Питт. Борцы за мир во всем мире и самая гламурная пара Голливуда приехали на Лазурный берег 2 недели назад, захватив с собой четырех своих детей. Под Антибами они сняли шикарную виллу в 5200 кв. метров. Именно здесь, во Франции, актриса с самыми красивыми в Голливуде губами решила дать жизнь мальчикам-двойняшкам.

А вот самая горячая пара в мире кино - Хавьер Бардем и Пенелопа Крус - своих поклонников разочаровала. В картине Вуди Аллена «Викки Кристина Барселона» они играют бывших супругов. Восстановить отношения им помогает американская туристка, персонаж Скарлет Йохансон, «главной» блондинки Америки. Так вот, в Канны не доехали ни Бардем, ни Йохансон. По фильму герои в итоге начинают «жить втроем». Поклонники теряются в догадках - не могло ли это стать причиной похолодания в отношениях пары?

Нестареющий Инди

КЕЙТ Бланшетт, месяц назад родившая ребенка, приехала в первый день фестиваля. И за четыре дня посетила 8 вечеринок. Похоже, роль очередной соперницы Индианы Джонса Ирины Спалко, любимого суперагента Сталина и по совместительству профессора многих наук, вымотала ее до невозможности. И в качестве психологической разгрузки актриса пустилась во все тяжкие.

Пятидесятые годы, начало холодной войны. Госпожа Спалко желает знать «все». В этом ей не могут помочь ни советская энциклопедия, ни сокровища Ленинской библиотеки, ни киножурнал «Хочу все знать». Единственное средство - хрустальный череп, с которым уже сталкивался Индиана Джонс в молодости.

Про несуразности в сценарии говорить смысла нет, наверняка они станут поводом для жарких дебатов. Но интересно заметить, с какой легкостью передвигаются по Америке 1957 г. во всех направлениях повзводно и поротно силы НКВД.

Во-вторых, Спилберг посылает привет Никите Михалкову. В джунглях Амазонки дорогу взводу товарища Спалко прорубает машина - точь-в-точь из ленты «Сибирский цирюльник». Спасибо, Стивен, теперь мы знаем, что у этой ленты в Америке был свой внимательный зритель.