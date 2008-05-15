Тайная страсть пана Ющенко

ТАКИМ, выяснилось, что г-н Ющенко не только глава страны, но и коллекционер народной украинской старины. При этом президент никому не доверяет курировать и пополнять свое собрание. Он лично посещает многочисленные ярмарки и отбирает новые экземпляры – иконы, утварь, ткани. Очевидцы вспоминают, что поначалу продавцы конфузились внимания к своему нехитрому ассортименту со стороны высокого покупателя и от смущения предлагали забрать понравившуюся вещь даром. А теперь попривыкли, придерживают до появления Ющенко самое лучшее и смело вступают с ним в диалог, не желая сбивать цену.

Говорят, на Украине теперь это один из главных аттракционов – полстраны съезжается на ярмарки поглазеть, как президент торгуется.

Пока одни смотрят, другие высказываются. Например, на Западной Украине с большим скепсисом относятся к подобным президентским жестам, считая, что не барское это дело быть так близко к народу.

И коллекционеры жалуются: благодаря президенту собирать народную старину стало модным и престижным. Спрос, как следствие, резко возрос, цены подлетели. Деревянную утварь, которой еще вчера бабки в селах печи растапливали, сейчас днем с огнем не отыщешь.

То, что за пятнадцать последних лет отыскал В. Ющенко, попало в отреставрированную под размещение коллекции гуцульскую избу. Она стоит на территории резиденции президента и выполняет функции «музея народного искусства», вход в который открыт для политиков высокого ранга и прочих особо важных персон.

Придя на выставку, простые смертные могут на время приобщиться к сильным мира сего – все ее экспонаты прибыли именно из этой гуцульской избы. К слову, весь интерьер – от лавок и сундуков до ухвата и расшитых занавесок – собран самим паном Ющенко.

Так что теперь каждый может оценить выбор и вкус президента Украины.