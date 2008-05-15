Балабанов увлекся «Морфием»

– АЛЕКСЕЙ, вы снимаете фильмы то про уродов, то про людей. А ваше новое кино «Морфий» – оно будет про уродов или про людей?

– Это первый и очень хороший сценарий Сережи Бодрова. Я переделал его чуть-чуть. Это будет фильм по автобиографическим произведениям Булгакова. Он писал про себя. Будучи морфинистом, он тяжело страдал, но одновременно был гениальным доктором и сам лечился. Про это и кино. В сценарии есть кое-какие вставки, которых нет у Булгакова, но они в его духе, в его стиле. Сережа очень удачно соединил рассказ «Морфий» и «Записки юного врача». Конечно, он хотел делать это кино сам, но оно очень дорогое. К тому же Сережа не успел... Сценарий рассказывает о враче, который сомневается в себе, потому что слишком молод, ему всего 20 лет. Он приехал в глубинку лечить людей, и у него все получается. Не потому, что он колет себе морфий, а потому, что он гениальный доктор. Но вскоре он начинает деградировать, идти вниз.

Судьба героя никак не связана с революцией, это его личная драма. По Сережиному сценарию герой сталкивается с революционными настроениями только тогда, когда приезжает в уезд лечиться. Там он впервые видит инородцев-революционеров. Наверное, из-за этой составляющей фильма будут споры, скандалы.

– Для какой аудитории предназначен ваш фильм?

– Для самой широкой – это в первую очередь красивое историческое кино. Мы сняли хорошую натуру – зиму, несмотря на ее отсутствие в этом году. Но кино будет неоднозначное, открытое. В зависимости от своего личного опыта каждый поймет то, что поймет. Много интересных людей, много личных отношений. Много любви.

– Вы снимали в провинции. Как вам показалось – люди там доверчивей, доброжелательней, чем в столицах, или наоборот?

– Люди добрые, хорошие, но живут, конечно, значительно медленнее, на других скоростях. Углич, Мышкин, Калязин – это маленькие города-полудеревни. Калязин ведь затопили, там плещется водохранилище, из которого торчит колокольня. Безумно красиво и страшно. Воду недавно спускали – и вдруг обнажился город – такой, каким он был… А про что кино? Про гениального человека, который деградирует, про молодость, революцию, Россию, любовь… Открытое кино. Для всех.

Добавлю, что в картине «Груз-200» отказался играть Сергей Маковецкий и, говорят, потом жалел об этом. В «Морфии» же отказалась играть Рената Литвинова. Наверное, тоже потом пожалеет!