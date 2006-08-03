Личное время

...ПУСТИЛСЯ во все тяжкие. После того как Татьяна Лазарева родила ему второго ребенка, заботливый муж отправился на заработки. Недавно он выступил в качестве ведущего на вечеринке «Лучшая девушка «Плейбоя». «На пеленки зарабатывает», - говорили злые языки.

Иван Ургант

...СТАЛ одним из самых высокооплачиваемых телеведущих. За четыре программы «Смак», которые он записывает в один день, сумма гонорара составляет порядка 130 тыс. рублей. За ведение вечеринок и концертов артист-телезвезда получает на порядок больше - до 270 тыс. рублей. Причем перед микрофоном Иван обычно ведет себя несерьезно, любит насмехаться над всем и вся, поэтому заказчики часто остаются недовольными.

Муслим Магомаев

...ВСЕ же согласился сниматься в документальной программе для Первого канала, посвященной его персоне. Певец принимал съемочную группу у себя дома, много курил перед камерой и был очень откровенен. Даже признал, что был одним из самых модных мужчин в Советском Союзе.