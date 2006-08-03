Детей подсадят на свой канал

№ 11(11) от 20.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Руководитель ТК «Класс!» очень любит маленьких детишек, фото Г. УСОЕВА

АЛЕКСАНДР Митрошенков хочет к осени «пробить» создание детского канала. Владелец телекомпании «Класс!» («Пока все дома»), хозяин «МетеоТВ» Митрошенков давно носится с этой идеей. Детский канал - последняя неразработанная ниша центрального ТВ. Спорт и культура уже получили свое. Теперь пришла очередь детства. Главное - получить под это эфир и частоту. Говорят, что поначалу нагрузка ляжет на Первый канал. Что показывать - не вопрос для многолетнего производителя «Спокойной ночи, малыши!» «Пакет» детских программ телекомпании «Класс!» растет как на дрожжах - «7 печатей» и «Странствие музыканта» (Культура), «Английский для малышей» и «Без репетиций» (ТВЦ). Обсуждается возможность показа повторов программ «Зов джунглей», которые делал трагически погибший Сергей Супонев. Если Госдума примет поправки к закону и разрешит рекламу в детских передачах, создание такого канала станет еще и экономически выгодным.