Ксения Собчак пошла в поварихи

СТРЯПАТЬ она будет в эфире канала НТВ. По правилам программы «Кулинарный поединок», за 20 мин. из одинаковых продуктов участники должны приготовить по 3 разных блюда. До сих пор мы видели Ксюшу Собчак в самых разных, преимущественно скандальных, ролях. Чаще всего она выступает как героиня светских хроник или ведущая «Дом-2» - сомнительного реалити-шоу на канале ТНТ. В роли домохозяйки и поварихи она выступит на ТВ впервые. Ее мама - сенатор Людмила Нарусова - считает, что дочка талантлива во всем. Посмотрим 29 июля...