Эфир с точки зрения банальной эрудиции

- Канал «Домашний» - это моя мечта. Но поначалу мне предложили вести программу «Генеральная уборка», которая вскоре закрылась. Теперь я ведущая «Полезного утра» вместе с Вадимом Тихомировым. Рейтинги вроде хорошие.

- Вас помнят как ведущую «Женских историй», не жалеете о тех временах, когда вы работали на Первом канале?

- Нет, совершенно не жалею. Это хорошо, что у меня есть возможность и силы не сидеть на одном месте, а двигаться. К тому же канал «Домашний» сейчас закупил у ВИДа все те мои программы. В «Женских историях» были определенные рамки, а сейчас мы обсуждаем бесконечную тему - комфортное и правильное существование человека в семье и среди близких людей. Если мы все научимся ценить семью, общество станет гораздо более здоровым.

- Как вы готовитесь к эфиру?

- Мы работаем без суфлеров и без написанных заранее вопросов, и эта схема приносит успех. А вообще, для меня подготовка к эфиру - каждо­дневная работа над повышением банальной эрудиции. Даже когда я разгадываю кроссворд, то думаю о работе. Я разгадываю кроссворды быстро, на скорость, для меня это своеобразный тренинг.

- Импровизировать всегда получается?

- В общем, да. Единственное, когда моим гостем была Генри­етта Яновская, руководитель ТЮЗа, и я начала нашу беседу с того, что многие люди ставят знак равенст­ва между словами «детский» и «легковесный» театр. Это был такой взрыв эмоций! Мне понадобилось очень много сил, вся моя искренность, чтобы она не ушла. Тем более что я к театру очень трепетно отношусь - сама 8 лет играла в студенческой труппе.

- Главные роли?

- Да, например, в «Алых парусах» я играла. На третьем курсе мне даже предложили перейти в ГИТИС без экзаменов, но я не решилась.

- Значит, вы в себе неуверенны?

- Да, это есть. Вообще, психологи утверждают, что очень часто именно успешные люди неуверенны в себе. Может быть, как раз эта моя неуверенность и является двигателем в жизни?

- Как вы проводите свободное время?

- Тусовки я не люблю. Я не из тех, кто выходит в свет, чтобы «прогулять» новую сумочку. Из двух противоположных вещей - тусовка или уборка дома - я выберу второе.

- Как отдыхаете?

- Друзья говорят, что я странно отдыхаю. Та заведенная пружина, которая у меня внутри, она не расслабляется. Я все равно встаю часов в 6-7, иду к теннисной стенке, после этого на море, которое еще гладкое, плаваю минут сорок, потом немножечко лежу на полезном солнце, а когда уже начинается шевеление в отеле - иду занимать место у бассейна. Основная часть отдыха проходит у бассейна, потому что море в его дневном состоянии, когда оно все колышется, мне не нравится. Хотя я и мастер спорта по плаванию.

- Вы живете вдвоем с сыном?

- Нет, мы живем вчетвером. Я, сын Никита, еще кошка и собака.

- То, что рядом с вами нет мужчины, связано с работой, характером или вашей самодостаточностью?

- Отчего же, я общаюсь с лицами противоположного пола, но... В предлагаемых мне обстоятельствах невозможно быть незащищенной, слабой. С моей работой и публичностью нужно выставлять какие-то щиты от окружающего мира. Мужчина должен обладать очень серьезными личностными характеристиками, чтобы это все выдерживать, т.е. он сам должен быть очень-очень сильным, а сейчас таких немного.