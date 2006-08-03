Альбом недели: Юлия Савичева – «Магнит»

ЛУЧИК света в тем­ном царстве «Фаб­рик звезд», Юля Савичева - одна из немногих «фабрикантов», репертуар которой не вызывает неловкости. Рыжая голосистая девчонка обходится без дуэтов со звездами эстрады и без многолетней эксплуатации единственного случайного хита. Савичева выпускает альбом за альбомом, и каждый интересно слушать. Ее продюсер Максим Фадеев сложил с себя полномочия автора Юлиных песен, но нашел себе удачную замену - Анастасию Максимову, сочинившую и мегахит «Если в сердце живет любовь», и более свежие шлягеры «Как твои дела» и «Привет», а также большинство новых песен, вошедших в «Магнит» (студия «Монолит»).

Звонкий голос, «подпевательные» мелодии и современные аранжировки - вот и все ингредиенты симпатичного блюда под названием «новый альбом Юлии Савичевой». Покупатели пластинки будут приятно удивлены тем, что за уплаченные деньги они получат не только три хита плюс невнятный наполнитель хронометража; нет, неизвестные пока песни тоже очень крепки и любопытны. Например, «Виноград» великолепно соответствует новому савичевскому имиджу рыжего чертенка. Не разочаруют слушателя также нежно-лирическая пес­ня «Мало», взволнованное «Седьмое небо», боевик «Легкие» и т.д. В прин­ципе, проходных треков на альбоме практически нет - ниже определенной планки качества вокалистка и ее авторы не опускаются. Даже те песни, которые не удостоились здесь особого упоминания, не затерялись бы на любом поп-сборнике.