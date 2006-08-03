Альбом недели: Юлия Савичева – «Магнит»
№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Звонкий голос, «подпевательные» мелодии и современные аранжировки - вот и все ингредиенты симпатичного блюда под названием «новый альбом Юлии Савичевой». Покупатели пластинки будут приятно удивлены тем, что за уплаченные деньги они получат не только три хита плюс невнятный наполнитель хронометража; нет, неизвестные пока песни тоже очень крепки и любопытны. Например, «Виноград» великолепно соответствует новому савичевскому имиджу рыжего чертенка. Не разочаруют слушателя также нежно-лирическая песня «Мало», взволнованное «Седьмое небо», боевик «Легкие» и т.д. В принципе, проходных треков на альбоме практически нет - ниже определенной планки качества вокалистка и ее авторы не опускаются. Даже те песни, которые не удостоились здесь особого упоминания, не затерялись бы на любом поп-сборнике.
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