Рекорды «славянского базара»

ОТГРЕМЕЛИ прощальные фан­фары ­юбилейного XV Меж­дународного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», и уже подошло время подводить его итоги. В рамках фестиваля за 10 дней (с 6 по 15 июля) прошло свыше 80 мероприятий, в том числе концерты, художественные выставки, кинопоказы, пресс-конференции, «звездные часы» с известными артистами, театральные и даже цирковые представления. В этом году был установлен своеобразный рекорд - на фестиваль из 12 стран съехалось более 350 журналистов (из них более 50 человек - из России), что почти на 100 человек больше, чем в предыдущие годы. Сольными выступлениями фестивальную публику

Кульминацией фестиваля традиционно стал Конкурс молодых исполнителей, съехавшихся из 30 стран (в этом году в конкурсе впервые принимали участие представители Аргентины, Кубы и Кипра, однако они не смогли пробиться в финал). Второй раз за всю 15-летнюю историю фестиваля Гран-при и премия в размере 10 тыс. долл. уезжают в Россию - победительницей стала Оксана Богословская. Первая премия в 6 тыс. долл. досталась молдавской певице Наталье Гордиенко, а второе место также завоевал наш соотечественник Алексей Гоман. Третье место и 2 тыс. долл. разделили армянка Каринэ Асирян и итальянка Чикс. Итоги Конкурса молодых исполнителей спровоцировали самый большой скандал на «Славянском базаре-2006»: Оксана Богословская работает в Театре песни Льва Лещенко, который был одним из членов жюри, и многих представителей прессы волновал вопрос об ангажированности судейства. Однако председательствующий в жюри Анатолий Ярмоленко заверил журналистов, что давления на остальных членов жюри г-н Лещенко не оказывал и никакого нарушения регламента не произошло, так как Лев Валерьянович формально не является продюсером или директором молодой артистки.

К фестивальному юбилею организаторы подготовились на совесть - привели в порядок кинотеатр «Спартак» (он пока единственный в городе соответствует международным стандартам), купили великолепный рояль Steinway в филармонию и начали ремонт в центральных гостиницах города. Даже погода в этом году изменила своим традициям и вместо уже привычного проливного холодного дождя на открытие (а оно проходит в Летнем амфитеатре под открытым небом) устроила гостям Витебска небывалую жару. Все дни столбик термометра не опускался ниже тридцати градусов. А в условиях отсутствия кондиционеров в концертных залах и гостиницах все прибывшие напоминали селедку в собственном соку: черные от солнца, мокрые от пота и одуревшие от недосыпания (начинался фестивальный день в 11, а заканчивался в 5 утра). Более всего наступившей жаре радовались продавцы мороженого и прохладительных напитков, сделавшие за десять дней свою полугодовую выручку.

Базарные цены

- САМЫЕ дорогие билеты были на открытие фестиваля - до 150 тыс. белорусских рублей, что составляет около 2 тыс. руб. российских (около трети зарплаты среднестатистического белоруса). Среди «сольников» лидировал по стоимости концерт Аллы Пугачевой - до 100 тыс. белорусских руб. (около 1500 российских).

- Самые дешевые билеты были на Конкурс молодых исполнителей - от 8 тыс. белорусских руб. (около 60 российских).

- Самыми посещаемыми зрителями концерты были в день открытия и на концерте, посвященном Дню Москвы. Народ стоял в проходах, сидел на лестницах и на подступах к концертному залу.

- Самым малочисленным концертом стало выступление Сергея Стадлера, заполнившего небольшой зал филармонии едва ли на треть.

- Самые продолжительные аплодисменты достались Верке Сердючке.

- Самый строгий фейс-контроль наблюдался на концерте-открытии, так как его ­открывал Президент Рес­публики Беларусь Александр Лу­ка­шенко. Охранники проверяли не только входные билеты и наличие колющих и режущих предметов и алкогольных напитков, но даже пробовали на вкус кока-колу в бутылках входящих, опасаясь, видимо, проноса недозволенного.

- Самым «душещипательным» был концерт Аллы Пугачевой. При исполнении песни «Игра» на музыку Игоря Крутого при словах «спеть смогу еще на бис - жить на бис я не сумею» практически все женщины утирали слезы, а мужчины, насупившись, строго молчали.

- Самое живое выступление. Хотя надписи «только живой звук» красовались на многих афишах, более всего запомнилось выступление группы «Тутси». Девушки пели так плохо, что заставляли невольно задуматься, является ли злом использование фонограммы.

- Самое продолжительное мероприятие - концерт, посвященный Дню Москвы. Начавшись в 10 вечера, он закончился лишь около часа ночи.

- Самое короткое мероприятие фестиваля - пресс-конференция, посвященная Дню России, проводившаяся на следующий день после самого длинного концерта. Она продолжалась 15 минут.

- Больше всех цветов унес со своего выступления Николай Басков.