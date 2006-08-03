//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Стерлядь по-петергофски для лидеров g8

Россия нашла свой особый путь к сердцу государственных мужей

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Анна АСТАХОВА и Алена АНТОНОВА ]

Стерлядь <nobr>по-петергофски</nobr> для лидеров g8
Отгадайте загадку: лидеров G8 – восемь, а их жен только семь. А где восьмая? Фото REUTERS
Оперативная обстановка в городе

МЕРОПРИЯТИЯ такого уровня, как завершившийся в Санкт-Петербурге саммит «Группы восьми», никогда не обходится без светской составляющей. Но, по нашим наблюдениям, судьбы человечества на этот раз как никогда решались именно не во время официальных переговоров, а во время завтраков, обедов и ужинов, прогулок по петербуржским окрестностям.

Не менее недели Санкт-Петербург спокойно жил под бдительной охраной. К слову сказать, все встреченные нами сотрудники органов правопорядка в эти дни были будто бы только что с экспресс-курсов благородных девиц: подчеркнуто вежливые и неожиданно воспитанные.

Президенты и их близкое окружение (четыреста человек) расположились на эти дни в городе Стрельне, где в основном и проходили рабочие встречи. Разнообразное и калорийное питание и светская жизнь были в Константиновском дворце. Там проходили формальные и неформальные обеды. В Петергофе проходили торжественные праздничные чаепития, по Павловску гуляли супруги президентов. А оставшимся трем тысячам аккредитованным гостям выделены места в шестнадцати гостиницах Санкт-Петербурга. Только гостинице «Астория» в этом году пришлось разочароваться. На ее стенах не добавятся золотые таблички о посещении президентов. Зато было приятно испить чаю в легендарной гостинице с вековой историей «Гранд-отель Европа» и послушать рассказы метрдотелей о былом.

Особенности национальных строгостей

ПРЕЗИДЕНТЫ - люди подневольные. Не удалось избежать и казусов. Так, например, президент Америки Джордж Буш хотел проехать на велосипеде по Санкт-Петербургу. Ему не дали - не положено. Джордж Буш здесь оказался не одинок. Так, немецких велосипедистов за велотуризм в центре Санкт-Петербурга даже пытались арестовать. Видимо, после этого Джордж Буш и предложил выпить водки перед началом саммита, чем изумил журналистов. Другие высокопоставленные гости 15 июля хотели пройтись по залам Эрмитажа. Именно в этот день музей Эрмитаж работал бесплатно с 18:00 в честь празднования 400-летия со дня рождения художника Рембрандта Харменса Ван Рейна. Но в этот день такой радости VIP-гостям так и не представилось. «Приезжайте в Петербург просто отдохнуть и посмотреть красоты. Российское гостеприимство всегда было традицией», - заботливо предложили им на входе. Так что простым смертным в этот день повезло больше, чем знатным заморским гостям.

Чаепитие в Петергофе

ОДНИМ из центральных светских событий саммита G8 было президентское чаепитие в Петергофе. Возрождая царские традиции, глава России Владимир Путин и его супруга Людмила встречали гостей у парадного крыльца Большого Дворца в Петергофе. Там, в Танцевальном зале, и проходил первый неофициальный обед глав государств. Почти всю церемонию встречи из главного фонтана Петергофа били струи воды, также работали и потешные фонтаны.

Для справки: танцевальный зал площадью 270 кв.м. имеет вытянутую форму по оси с юга на север. Именно в этом зале по углам помещен герб России - двуглавый орел. Исторически здесь устраивались официальные встречи.

Президент России встречал гостей в черном костюме, его супруга Людмила была одета в темно-синий брючный костюм. Оба соответствовали статусу гостеприимных хозяев.

Приглашенные, улыбаясь, поздравляли хозяев и проходили в зал, осматривали окрестности с балкончика. На столе были расставлены сервизы из коллекций петергофских дворцов, прислуживали официанты в напудренных париках. Подавалась блюда русской кухни в соответствии с традициями XVIII века: зефир из лангустов, жареное филе цесарки, стерляди по-петергофски, икра осетровая, икра паюсная, разнообразная зелень, русский борщ. Даже политика отошла на второй план (возможно, гости просто ждали ухода журналистов).

Среди президентов и их супруг одеянием выделялась Шерри Блэр - на ней было что-то восточное, с вышивкой. От обилия президентов у остальных гостей сводило дыхание. Беспрестанно щелкали фотокамеры: президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Стивен Харпер, глава итальянского правительства Романо Проди, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Также присутствовала глава председательствующей в Евросоюзе Финляндии Тарья Халонен с супругом. За большим овальным столом Путин присел между своей супругой и супругой Буша. Компанию Меркель составили Буш и Коидзуми, а Шерри Блэр развлекал итальянский премьер Романо Проди. А всех их вместе развлекали музыкальной программой с участием певцов Дмитрия Хворостовского, Надежды Бабкиной и альтиста Юрия Башмета. Название первого неформального ужина «чаепитие», очевидно, состояло не только в русском чае, поданном VIP-обедающим. Пресс-центр ждал выноса чашки чая за столик президента после ужина. Да и господин Путин сам решил встречаться с журналистами каждый вечер после окончания рабочего дня. С чаем.

Жены

ДЛЯ жен президентов в Петровском зале гостиницы «Балтийская звезда» в Стрельне была организована познавательная программа выставки-ярмарки народных промыслов. Высокосветские дамы сами могли выбрать приятный для руки инструмент и раскрасить матрешку или ложку. Могли даже собственноручно что-нибудь изготовить из глины, приобрести какое-нибудь глиняное изделие или традиционные ремесленные поделки в качестве сувениров. В воскресенье дамы отправились на балет в Мариинский театр. За несколько часов до начала представления сотрудники ФСО «зачищали» площадь и окрестные переулки от лишних граждан. После чего жен лидеров государств провели через служебный вход «Мариинки» и усадили в ложи театра - наслаждаться одноактными балетами Михаила Фокина «Шопениана», «Шахеризада» и «Жар-птица», которые демонст­рировались в рамках фестиваля «Звезды белых ночей».

Дипломаты

В ПОСЛЕДНИЙ вечер саммита министр иностранных дел Сергей Лавров провел в отеле «Амбассадор» закрытый камерный прием для сотрудников министерства. Это были домашние посиделки человек на сто в банкетном зале отеля при полном отсутствии иностранных дипломатов. Господин Лавров поблагодарил коллег за качественно проделанную работу. И предложил отведать белужьей икры с французским шампанским. На прием пришел и помощник Президента РФ Сергей Приходько, который от имени Владимира Путина благодарил сотрудников МИДа за блестящую работу министерства, заявив, что результаты превзошли все возложенные на дипломатов надежды и ожидания. Почти весь вечер проводил время с Сергеем Лавровым и Сергеем Приходько директор департамента экономического сотрудничества МИД Андрей Кондаков. Мидовский ужин был гораздо скромнее, чем приемы в Стрельне: на столах были деликатесные рыбная и мясная нарезки, множество фруктов, а также горячая стерлядь. Ближе к концу вечера российские дипломаты - все в строгих костюмах, обязательно в пиджаках и при галстуках -
перешли к более крепким, чем игристое вино, напиткам - водке и коньякам.

Суммы саммита

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, на проведение саммита G8 в Санкт-Петербурге было потрачено 10,4 млрд. рублей. По некоторым данным, эта сумма составляет всего 3,2 млрд. руб. (из них 90% - из федерального бюджета). А вот более яркая информация. По информации замначальника управления президента по внешней политике Сергея Вязалова (в прошлом замминистра финансов), перед саммитом была реконст­руирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Пулково. По некоторым данным, на нее затрачено больше средств, чем в 2004 г. пошло на всю российскую гражданскую авиацию, включая реконструкцию аэропортов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Политика

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на проект о санкциях против "Северного потока-2", за который выступили в Сенате США. По его словам, реализацию газопровода уже невозможно остановить.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

В Сибири полыхают неслыханные лесные пожары. Очень жарко и на муниципальных выборах в Иркутской области. Выборы мэра 230-тысячного города Братск рискуют превратиться в одну из самых острых и скандальных муниципальных кампаний 2019 года. Желание стать градоначальником изъявили 14 человек.

//Общество

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Армия

Как готовят в спецназ

Как готовят в спецназ

Вместо экзамена — выполнение диверсионной задачи. Корреспондент АН принял участие в сборах летнего лагеря, в котором тренируют будущих бойцов подразделений специального назначения.

//Общество

Российский король эпизода

Михаил Богдасаров учился в ГИТИСе у Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Зритель любит актёра за небольшие, но очень яркие роли в таких фильмах и сериалах, как «Русь изначальная», «Курочка Ряба», «Дороги Анны Фирлинг», «Время танцора», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Час Волкова», «Гаишники» и другие.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
2

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
3

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
4

Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае
5

США требуют от Украины отдать землю

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры