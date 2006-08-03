Стерлядь по-петергофски для лидеров g8

МЕРОПРИЯТИЯ такого уровня, как завершившийся в Санкт-Петербурге саммит «Группы восьми», никогда не обходится без светской составляющей. Но, по нашим наблюдениям, судьбы человечества на этот раз как никогда решались именно не во время официальных переговоров, а во время завтраков, обедов и ужинов, прогулок по петербуржским окрестностям.

Не менее недели Санкт-Петербург спокойно жил под бдительной охраной. К слову сказать, все встреченные нами сотрудники органов правопорядка в эти дни были будто бы только что с экспресс-курсов благородных девиц: подчеркнуто вежливые и неожиданно воспитанные.

Президенты и их близкое окружение (четыреста человек) расположились на эти дни в городе Стрельне, где в основном и проходили рабочие встречи. Разнообразное и калорийное питание и светская жизнь были в Константиновском дворце. Там проходили формальные и неформальные обеды. В Петергофе проходили торжественные праздничные чаепития, по Павловску гуляли супруги президентов. А оставшимся трем тысячам аккредитованным гостям выделены места в шестнадцати гостиницах Санкт-Петербурга. Только гостинице «Астория» в этом году пришлось разочароваться. На ее стенах не добавятся золотые таблички о посещении президентов. Зато было приятно испить чаю в легендарной гостинице с вековой историей «Гранд-отель Европа» и послушать рассказы метрдотелей о былом.

Особенности национальных строгостей

ПРЕЗИДЕНТЫ - люди подневольные. Не удалось избежать и казусов. Так, например, президент Америки Джордж Буш хотел проехать на велосипеде по Санкт-Петербургу. Ему не дали - не положено. Джордж Буш здесь оказался не одинок. Так, немецких велосипедистов за велотуризм в центре Санкт-Петербурга даже пытались арестовать. Видимо, после этого Джордж Буш и предложил выпить водки перед началом саммита, чем изумил журналистов. Другие высокопоставленные гости 15 июля хотели пройтись по залам Эрмитажа. Именно в этот день музей Эрмитаж работал бесплатно с 18:00 в честь празднования 400-летия со дня рождения художника Рембрандта Харменса Ван Рейна. Но в этот день такой радости VIP-гостям так и не представилось. «Приезжайте в Петербург просто отдохнуть и посмотреть красоты. Российское гостеприимство всегда было традицией», - заботливо предложили им на входе. Так что простым смертным в этот день повезло больше, чем знатным заморским гостям.

Чаепитие в Петергофе

ОДНИМ из центральных светских событий саммита G8 было президентское чаепитие в Петергофе. Возрождая царские традиции, глава России Владимир Путин и его супруга Людмила встречали гостей у парадного крыльца Большого Дворца в Петергофе. Там, в Танцевальном зале, и проходил первый неофициальный обед глав государств. Почти всю церемонию встречи из главного фонтана Петергофа били струи воды, также работали и потешные фонтаны.

Для справки: танцевальный зал площадью 270 кв.м. имеет вытянутую форму по оси с юга на север. Именно в этом зале по углам помещен герб России - двуглавый орел. Исторически здесь устраивались официальные встречи.

Президент России встречал гостей в черном костюме, его супруга Людмила была одета в темно-синий брючный костюм. Оба соответствовали статусу гостеприимных хозяев.

Приглашенные, улыбаясь, поздравляли хозяев и проходили в зал, осматривали окрестности с балкончика. На столе были расставлены сервизы из коллекций петергофских дворцов, прислуживали официанты в напудренных париках. Подавалась блюда русской кухни в соответствии с традициями XVIII века: зефир из лангустов, жареное филе цесарки, стерляди по-петергофски, икра осетровая, икра паюсная, разнообразная зелень, русский борщ. Даже политика отошла на второй план (возможно, гости просто ждали ухода журналистов).

Среди президентов и их супруг одеянием выделялась Шерри Блэр - на ней было что-то восточное, с вышивкой. От обилия президентов у остальных гостей сводило дыхание. Беспрестанно щелкали фотокамеры: президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Стивен Харпер, глава итальянского правительства Романо Проди, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Также присутствовала глава председательствующей в Евросоюзе Финляндии Тарья Халонен с супругом. За большим овальным столом Путин присел между своей супругой и супругой Буша. Компанию Меркель составили Буш и Коидзуми, а Шерри Блэр развлекал итальянский премьер Романо Проди. А всех их вместе развлекали музыкальной программой с участием певцов Дмитрия Хворостовского, Надежды Бабкиной и альтиста Юрия Башмета. Название первого неформального ужина «чаепитие», очевидно, состояло не только в русском чае, поданном VIP-обедающим. Пресс-центр ждал выноса чашки чая за столик президента после ужина. Да и господин Путин сам решил встречаться с журналистами каждый вечер после окончания рабочего дня. С чаем.

Жены

ДЛЯ жен президентов в Петровском зале гостиницы «Балтийская звезда» в Стрельне была организована познавательная программа выставки-ярмарки народных промыслов. Высокосветские дамы сами могли выбрать приятный для руки инструмент и раскрасить матрешку или ложку. Могли даже собственноручно что-нибудь изготовить из глины, приобрести какое-нибудь глиняное изделие или традиционные ремесленные поделки в качестве сувениров. В воскресенье дамы отправились на балет в Мариинский театр. За несколько часов до начала представления сотрудники ФСО «зачищали» площадь и окрестные переулки от лишних граждан. После чего жен лидеров государств провели через служебный вход «Мариинки» и усадили в ложи театра - наслаждаться одноактными балетами Михаила Фокина «Шопениана», «Шахеризада» и «Жар-птица», которые демонст­рировались в рамках фестиваля «Звезды белых ночей».

Дипломаты

В ПОСЛЕДНИЙ вечер саммита министр иностранных дел Сергей Лавров провел в отеле «Амбассадор» закрытый камерный прием для сотрудников министерства. Это были домашние посиделки человек на сто в банкетном зале отеля при полном отсутствии иностранных дипломатов. Господин Лавров поблагодарил коллег за качественно проделанную работу. И предложил отведать белужьей икры с французским шампанским. На прием пришел и помощник Президента РФ Сергей Приходько, который от имени Владимира Путина благодарил сотрудников МИДа за блестящую работу министерства, заявив, что результаты превзошли все возложенные на дипломатов надежды и ожидания. Почти весь вечер проводил время с Сергеем Лавровым и Сергеем Приходько директор департамента экономического сотрудничества МИД Андрей Кондаков. Мидовский ужин был гораздо скромнее, чем приемы в Стрельне: на столах были деликатесные рыбная и мясная нарезки, множество фруктов, а также горячая стерлядь. Ближе к концу вечера российские дипломаты - все в строгих костюмах, обязательно в пиджаках и при галстуках -

перешли к более крепким, чем игристое вино, напиткам - водке и коньякам.

Суммы саммита

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, на проведение саммита G8 в Санкт-Петербурге было потрачено 10,4 млрд. рублей. По некоторым данным, эта сумма составляет всего 3,2 млрд. руб. (из них 90% - из федерального бюджета). А вот более яркая информация. По информации замначальника управления президента по внешней политике Сергея Вязалова (в прошлом замминистра финансов), перед саммитом была реконст­руирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Пулково. По некоторым данным, на нее затрачено больше средств, чем в 2004 г. пошло на всю российскую гражданскую авиацию, включая реконструкцию аэропортов.