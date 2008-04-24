А жить надо просто затем, чтобы жить…

– ИТАК, встречайте – всенародная артистка Советского Союза Валентина Дворянинова! – провозгласил открывавший вечер Эдуард Обломов, редактор радиостанции «Говорит Москва». К микрофону вышла невысокая женщина в элегантном платье. Публика затихла, и звуки прекрасного голоса понеслись под сводами маленького зала…

Валентина Петровна Дворянинова отдала песне более полувека. Сегодня она – одна из немногих певиц, хранящих традиции настоящего исполнительского искусства. Прошедший вечер подтвердил это. В маленьком зале ЦДРИ прозвучали знаменитые «Карелия», «Лиханамари», «Как тебе служится» и другие песни, не менее любимые публикой. Место нашлось и нежной лирической «Песне о первой любви» Андрея Петрова, и озорной итальянской «Четыре таракана и сверчок», и классической «Санта-Лючии». А «гвоздем программы» стало исполнение легендарной «Volare» – коронной песни Валентины Петровны. «Помнишь, как тебя из-за нее Олег Лундст­рем прозвал?» – шутливо поддел Валентину Петровну один из ветеранов оркестра, пришедший поздравить ее. «Конечно, помню – Валярой!» – парировала Дворянинова под общий смех зала.

Энергетика в зале была чарующей. Волшебный голос Валентины Дворяниновой то переносил аудиторию в Карелию, где «не понять, то ли небо в озера упало, то ли озеро в небе плывет», то заставлял взлетать в небеса под звуки песни «Облака» на музыку Андрея Эшпая… А когда зазвучали первые строки знаменитой «Калины красной», зал сразу подхватил знакомые слова. Песня так растрогала публику, что многие плакали.

Свой вклад в то, чтобы сделать вечер ярким, внесли и солисты оркестра имени Олега Лундстрема. Они исполнили несколько джазовых композиций, а в конце порадовали публику прекрасным попурри из старых советских песен. Зал с удовольст­вием подпел музыкантам.

...Извините, у нас регламент! – то и дело ведущей вечера, заслуженному работнику искусств России Наталье Павловой, приходилось прерывать людей, выступавших с поздравлениями. «Желаю всем так любить Валентину Петровну и ее песни, как люблю их я!» – произнес, поздравляя певицу, ее давний друг – еще один «всенародный артист» Игорь Яковлевич Гранов. Аплодисменты зала подтвердили, что пожелание принято.

Кульминацией вечера стал приятный сюрприз. Всемирный Благотворительный альянс «Миротворец» наградил Валентину Петровну медалью «Талант и призвание». Эта награда вручается людям, внесшим значительный вклад в искусство, и – мы уверены – «всенародная артистка» Валентина Дворянинова занимает в этом ряду далеко не последнее место.