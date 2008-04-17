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Все о цирке – под одним шатром

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ, фото автора ]

Все о цирке – под одним шатром
Участники циркового салона демонстрируют себя как товар

 ОРГАНИЗАТОР выставки, фирма Balagan International, уже много лет явлется партнером Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а также его представителем в Западной Европе. Целый год ее сотрудники готовили это эксклюзивное мероприятие, сама идея которого долго держалась в тайне. Хотя она явно из тех, что «лежит на поверхности», но никому другому в голову почему-то не приходила. На самом деле подобная выставка (во Франции она называется салон) может стать очень серьезным шагом в развитии циркового искусства.

 – Сначала мы с Максимом Никулиным думали о создании еще одного большого фестиваля, – говорит директор Balagan Int. Жоэль Берреби. – Но фестивалей много – есть и будет. А вот международного салона, который бы собрал вместе артистов, режиссеров, менеджеров, агентов, производителей циркового реквизита, не было никогда. Хотя потребность в этом давно назрела.

 Действительно – человеку, решившему заняться цирковым бизнесом и купить шапито, раньше приходилось отправляться на цирковой фестиваль. И только там (если получится!) что-то об этом бизнесе разузнать. Теперь за три дня можно получить максимум информации. Будущий бизнесмен не просто встретится с производителями передвижек и сравнит достоинства и недостатки тех или иных шапито. Он услышит увлекательную лекцию о том, какие особенности таит в себе эта затея и сколько она будет стоить. Тут же он может по­знакомиться с режиссерами, артистами, художниками по костюмам, реквизиторами и сразу представить, как будет выглядеть его будущий цирк.

 Впрочем, замахиваться так высоко вовсе не обязательно. Даже если ты просто профессионал или любитель, на этой выставке можно найти для себя много интересного. Например: заказать профессиональные жонглерские булавы, подобрать книгу по дрессуре животных или по истории клоунады. Можно оценить новые игрушки для продажи в фойе и даже прослушать информацию о том, как защитить свои автор­ские права. Есть биржа коллекционеров. Найти, обменять, купить, продать старые афиши, программки, книги, значки... В другое время у любителей цирковой старины на это ушли бы месяцы!

 – У нас много престижных призов, – говорит директор швейцарского цирка Starlight Жослин Гассер, – мне показалось важным привезти их сюда и показать своим же коллегам. Но не просто ради блеска наград, а с перспективой на будущее. Например, было бы интересно приехать на гастроли в Россию.

 В отличие от традиционных выставок, где статичные товары замирают, как в музее, цирковая ярмарка – все время в движении. Артисты здесь – не просто приглашенные массовики-затейники, которые оживляют стенды по заказу устроителей. Они полноправные участники, демонстрирующие самих себя как полноценный товар. В пространстве небольшого манежа все время идет действие – номера сменяют друг друга, как в настоящем представлении.

 – Мне нравится, что здесь все равны под одним шатром, – говорит артист и режиссер Николай Челноков.

 Несмотря на риск, который сопутствует всякому новому делу, Первый международный цирковой салон прошел с неожиданно большим успехом. На него собралось 96 участ­ников – цирковых деятелей из самых разных стран, а посетили его за три дня более 15 тыс. человек. Половина – страстные любители цирка.

 – Мне кажется, у этой идеи большое будущее, – говорит директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. – По сути, это первая настоящая цирковая биржа, которая давно нужна всем нам. Не исключено, что следующая пройдет уже в Москве. В этом есть логика, так как Россия наравне с Китаем – самая цирковая страна. Единственный вопрос – финансы. Стоит такое мероприятие недешево. Но, может быть, государство откликнется на эту идею или найдутся независимые спонсоры. Было бы здорово!..

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