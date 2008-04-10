//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Его «удачное приобретение»

№ 15(101) от 10.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Его «удачное приобретение»
Владимир Матецкий - ярый защитник авторских прав, фото Г. УСОЕВА

От стали и сплавов – к музыке

 В.М.: ВОЛОДЯ, ты начинал басистом, был таким длинноволосым, прилично пел. Потом вдруг стал композитором. Как это случилось? Почему твоя карьера не пошла по исполнительскому пути?

 В. Матецкий: На гитаре начал играть еще школьником, в 1969 году. А уже с 70-го перешел в группу «Удачное приобретение», которая быстро набрала популярность. Тогда же стал писать песни. Первые были на английском языке. Такая была мода. И мы их исполняли.

 В.М.: Помню ситуацию, когда нужно было за границей петь свои песни, переложенные на английский. Предлагали отдать эту работу именно тебе как одному из лучших спецов, способных виртуозно перевести песенный текст с русского на «альбионский».

В. Матецкий: Было такое... В середине 70-х пригласили в один известный ВИА.

 В.М.: К тому времени, как говорили, «огород подрос», и руководители наших ВИА уже могли брать в коллективы не кого попало, а хороших музыкантов.

 В. Матецкий: Но тут появилась дилемма. В 1974 г. я с отличием закончил Институт стали и сплавов, писал диссертацию. При этом тогда уже ездил на гастроли в составе группы Стаса Намина. Однажды Юра Антонов позвонил, спросил, играю ли я по нотам. Говорю – да, играю. «А сможешь мою программу сыграть на басу?» В тот же вечер я выучил его программу. Но работать в ВИА по большому счету было неинтересно, эстрада меня не прельщала. Да и «Удачное приобретение» на тот момент был самым успешным коммерческим коллективом в Москве. Поэтому идти в ВИА у меня не было никакой мотивации.

 В.М.: Кроме того, ты был мальчиком из приличной семьи, перед тобой не стояла проблема финансовых кондиций. Ведь мне при всей моей любви к рок­н­роллу в те годы нужно было и семью кормить. Пришлось пойти в «Веселые ребята». И это «предательство идеалов» внутренне сжирало меня долгие годы…

 В. Матецкий: Понимаю. Но финансовая мотивация все же была и у меня. Тогда я дружил с Юрой Антоновым, был в курсе, какие он получает авторские отчисления за свои песни. Чувствовал, что могу писать музыку не хуже. И это тоже стало толчком к тому, чтобы «пойти в композиторы». Первыми песнями стали «Фортуна», записанная группой «Аракс», и «Больше не встречу» в исполнении группы «Карнавал».

 В.М.: В чем, на твой взгляд, принципиальная разница между музыкой 60-х и сегодняшней?

 В. Матецкий: Пол Маккартни, например, жив и сегодня пишет неплохие альбомы. Но такой популярностью, как в былые годы, он не пользуется. Принципиально, что той реакции, которая была на музыку в 60-е годы, уже не будет никогда.

 Ю.В.: Конечно, ситуация изменилась… Конец 60-х – начало 70-х было временем некоего глобального перелома. И в технологиях, в том числе музыкальных, и в социальной сфере…

 В. Матецкий: Молодежь в обществе стала больше значить, заявила о себе, своих правах. А что видят сегодняшние 16-летние? Кумиры прошлых лет для них – седые люди в солидном возрасте. Попытки продать им свою музыку обречены на провал.

 Ю.В.: Ловлю тебя на слове: твои песни пели Влад Сташевский, Катя Лель, Данко, Никита и другие.

 В. Матецкий: И с ними интересно было работать!

 В.М.: Речь не о том, чтобы целенаправленно продавать музыку только молодежи. Ведь наши сверстники еще тоже живы! Помню, когда мне стукнул «полтинник», на юбилейном концерте в «России» люди благодарили именно за это. Они говорили: «Спасибо тебе, Слава. Ты и твоя музыка дают нам ощущение того, что мы еще живы!»

Рокеры – пособники коммунистов?

 В.М.: В ПРЕССЕ это давно уже стало расхожим сюжетом то, что коммунисты не давали развиваться нашей музыке. Но, по сути, действовали люди из Союза композиторов, которые сидели на богатых авторских отчислениях. Они всячески препятствовали свежей музыкальной «крови» пробиться на рынок, оттесняли потенциальных конкурентов от «кормушки». В том числе, используя и «идеологические» нападки.

 В. Матецкий: Что касается коммунистов… Я часто бываю в Лондоне, общаюсь с музыкантами, продюсерами. Недавно купил там книгу «Биография «Кинкс». Одна из глав называется «Кинкс» – коммунистическая угроза». Поговорил с людьми на студии. Они мне пояснили: а как ты думал? В Англии многие именно так и воспринимали некоторые группы (и «Кинкс» в том числе): это, мол, от вас, от советских, идут такие группы, которые целенаправленно разрушают западную идеологию!

 В.М.: А не было ли это той же попыткой коллег по музыкальному цеху, используя идеологию, задавить конкурентов? Ведь в свое время и Элвис Пресли выступал категорически против приезда «Битлз» в Америку. Под вполне идеологизированными аргументами типа того, что битлы проповедовали хиппизм, длинные волосы и свободную любовь.

 В. Матецкий: Конечно, в этом есть доля истины. Все-таки рок-музыка быстро стала бизнесом, в котором крутились большие деньги. А деньги – весомый аргумент, и в творческих кругах тоже. Никогда не забуду, как Союз композиторов в конце 70-х издал приказ, запрещавший отечественным ансамблям исполнять больше 20% собственных песен. Это было просто позорное решение.

 В.М.: Ну да, чтобы побольше авторских набегало «популярным советским композиторам». В начале 70-х такой проблемы не было.

 В. Матецкий: Правильно. Потому что в мире охрана авторских прав в музыке началась с мая 1973 года. И у нас тоже. Только у нас прикрывались еще и идеологией. Как президент Российского авторского общества могу сказать, что те, кто сочинил «евер грины» («вечно зеленые» или песни, которые стали поп-классикой) – получают весьма приличные авторские.

 Ю.В.: Вспоминается история Чака Берри. Он рассказывал, как у них, нищих начинающих музыкантов, для заключения каких-то важных договоров не оказалось даже бумаги с чернилами. Тогда администратор Чака пошел в магазин, сказал, что отдаст за необходимые  канцелярские принадлежности авторство двух песен Чака. Причем Чак узнал об этом только тогда, когда на пластинке увидел рядом с теми песнями незнакомое ему имя автора и устроил скандал. Но «топор уже уплыл», и директор этого магазина впоследствии сказочно обогатился!

 В. Матецкий: Да вспомним того же Майкла Джексона, который купил права на репертуар «Битлз». Возникла у него такая возможность – Майкл и воспользовался ею. А Маккартни почему-то не захотел. И позже стал кусать себе локти, пытался перекупить права у Джексона. Я лично знаком с Маккартни, и хочу сказать, что это вовсе не такая душка, как представляется со стороны. Человек с жесткой деловой хваткой. И теперь звучит где-то песня «Yesterday» – Пол как автор получает только 50% гонорара, а остальное – совсем другие люди.

 В.М.: Практически то же самое и у нас сейчас происходит, когда приходится судиться за бренды «Веселых ребят», «Пламени», «Голубых гитар» и других.

 Ю.В.: Через эти группы, как через спортивные клубы, за годы их существования прошло человек по семьдесят. И многие из тех, «кто за эти клубы играл», считают, что имеют моральное и законное право приторговывать этими брендами…

 В. Матецкий: Мне кажется, тут есть две правды. Одна, скажем, Павла Слободкина как создателя и руководителя «Веселых ребят». И тех, кто отдал коллективу долгие годы творческой жизни. Они тоже хотят себе кусочек финансового пирожка.

«Лаванду» укоротили в припеве

 В.М.: КОГДА ты писал, например, «Лаванду» для Софии Ротару, не пришлось себя ломать? Тебя не грызли упреки, что предал рок­н­ролл, ударившись в попсу?

 В. Матецкий: В 1983 г. вышли наши с Юрой Чернавским «Банановые острова». В этом альбоме были очень сильные песни: «Мальчик Бананан», «Робот», «Зебра». Этот альбом был подпольным, но слава колоссальная. И когда появилась возможность написать песню для Ротару и Яака Йоалы (в 1985‑м), был, конечно, элемент противоречия с тем, что делалось раньше.

 В.М.: А чья это была инициатива – твоя или Софии?

 В. Матецкий: Телевидения. Позвонили оттуда, предложили сделать песню для Ротару. Я всегда, когда сочиняю музыку, придумываю под нее какие-то слова. И в этот раз вот зацепило меня слово «лаванда». Позвонил Шаферану, он сказал: «Ты что? От этого слова мылом несет за версту, парфюмерией какой-то дешевой!» В общем, отказался. Тогда я обратился к поэту Мише Шаброву. Он загорелся, но изменил слоговую структуру – укоротил фразы в припеве. В результате и мелодия получилась не той, что я задумывал. Начальный вариант мне нравится больше, но он не сохранился. Через несколько дней после премьеры песни я встретился случайно со Славой Добрыниным. Он мне сказал: «Лаванда» твоя – не хит, а фуфло». А через несколько месяцев, после того как ее крутили и играли повсеместно, мы увиделись с Добрыниным. Он говорит: «Честное слово, не ожидал такого успеха!» Я ему честно признался, что тоже не ожидал... Представить себе не мог, что когда-либо буду писать песни для Ротару! В итоге мы с Софией проработали 20 лет. Она спела мои «Луна, луна», «Было, но прошло», «Дикие лебеди», «Засентябрило»…

 В.М.: Начиная работать с Ротару, ты понимал, что отрезаешь себе путь к Пугачевой?

 В. Матецкий: Понимал, конечно. Я знал Аллу со времен «Веселых ребят». Но, признаюсь честно, у меня, в отличие от многих других композиторов, не было страстного желания бежать со своими песнями именно к Пугачевой. Так сложилось – по воле случая. 

Хиты

«Мальчик Бананан»
«Робот»
«Лаванда»
«Луна, Луна»
«Дикие лебеди»
«Засентябрило»
«Было, но прошло»
«Банановые острова»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Политика

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

//Новости партнеров

//Общество

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. Сейчас Россия стоит перед той же проблемой, смены элиты, а сложность ещё в том, что, у нынешней элиты помимо номенклатурной власти ещё и колоссальные средства.

//В мире

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.

//Новости СМИ2

//Общество

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

//Общество

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом году больше не вернется.

//В мире

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

//Общество

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.

//Культура

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.

//Спорт

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие еженедельнику «Аргументы недели» комментирует бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков.

//Новости партнеров

//В мире

Землетрясение произошло у берегов Греции

Землетрясение произошло у берегов Греции

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы США (USGS).

//Общество

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда был арестован Егор Жуков. Ополчили против себя весь актёрский цех – арестован и получил 3,5 года тюрьмы Павел Устинов.

//В мире

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего душевного состояния. Как «поймать за хвост» позитивные перемены? Специально для «АН» об изменениях рассказывает популярный латвийский астропсихолог Маргарита Андреевская.

//В мире

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

//В мире

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление сделал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

//Происшествия

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Волоховском районе Ленобласти охотник выстрелил в себя вместо утки и был госпитализирован. Согласно последней информации, по факту случившегося проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
3

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры