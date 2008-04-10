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Моя ж… в искусстве

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Ирина ИВАНЕНКО ]

Моя ж… в искусстве

 – ВОТ смотрю я на современное искусство и понимаю, что все это какая-то гигантская не то провокация, не то профанация… Сейчас мы видим, как в галереях выставляют отрубленные головы мышей, собак, кошек, дерьмом друг друга обмазывают, слово «Бог» нефтью пишут…

 – Художники, чьи работы сейчас воспринимаются как эпатажные и шокирующие, возможно, являются создателями новой эстетики. Вспомните хотя бы Сезанна. Сейчас ни у кого язык не повернется сказать о нем что-то плохое. А в 1900 г. на открытии выставки «Столетие французской живописи» человек, сопровождавший президента Франции, галопом провел гостя по залу, отведенному импрессионистам: «Не останавливайтесь здесь, господин президент! Перед вами позор французского искусства». Так-то вот!

 – То есть стоит ожидать, что лет через пятнадцать-двадцать человек, который сегодня иконы топором рубит, будет преподавать в Академии художеств? Не хотелось бы жить в такой «новой эстетике»…

 – В каждом бурном потоке есть пена, которая осядет. Останется то, что выдержит проверку временем. Художник – это ведь экспериментатор, который ищет средства выражения для своих идей. То, что делает художник, часто является зеркалом всего, что происходит вокруг нас и с нами. Картины, написанные нефтью, – это символ нашей страны и нашего времени. Разве не так? Естественно, в современном искусстве находят свое отражение и все те страхи и ужасы, которые есть сейчас. Терроризм, национальная вражда, религиозная нетерпимость, генетические эксперименты, экологические катастрофы, всеобщий страх перед будущим…

 – Вот ты сфотографировала голую женщину, то есть конкретную часть ее тела – попу, разукрасила ее в оранжевый цвет и назвала «Апельсин». Ты можешь без глубокомысленных рассуждений про «эксперименты с формой и цветом» объяснить, чью душу может согреть этот «апельсин»?

 – Мою. (Улыбается.) Как минимум. Еще тех, кому это понравится. Все-таки это очень красивая попа… Но вообще-то эту серию работ нужно воспринимать с юмором. Ничего серьезного я не пыталась сказать этой выставкой, а просто попробовала для себя эту тему и выразила свое видение человеческого тела. У меня же на картинах не только попы. Получилось красиво и ярко, неординарно, мне кажется.

 – То есть все-таки современное искусство начинается с ж..ы?

 – Главное, чтобы оно ж..й не заканчивалось. А в остальном, конечно, полная свобода. Но если говорить серьезно, то в любую эпоху искусство обращалось к теме человеческого тела. Потому что это самый для нас близкий и в то же время самый непонятный предмет. Сейчас, когда царствует пластическая хирургия, трансплантология, кругом ботокс и силикон, мне лично особенно приятно видеть естественность. И когда я превращала человеческие органы в экзотические фрукты, я хотела подчеркнуть ту самую живость и естественность… которая прекрасна и неповторима! И еще мне понравилась эта идея потому, что главная функция женщины – это продолжение рода, плодоношение. Поэтому с удовольствием поиграла в эту аналогию с плодами.

 – Считается что самое главное искусство для женщины – это быть женой и матерью. Я знаю, тебе это удается. У тебя же двое детей. Поделись секретом, как тебе удается совмещать любимое занятие и материнство и при этом оставаться свежей и энергичной?

 – Одно другому не мешает. Одно другому помогает. Дети меня вдохновляют, и я бы сказала, что во время беременности у меня был творческий полет. Я стремлюсь к этому удивительному состоянию, когда женщина вообще чувствует себя максимально реализованной. Мне вообще работалось лучше всего в те моменты, когда я была беременна. Мужа люблю, завтрак ему сама готовлю… Детей воспитываю. У меня все наоборот: это дает не усталость, а силы. В искусстве, как и в жизни, самое главное – отдавать. Тогда тебе энергия и силы возвращаются в десятикратном размере.

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