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Сертификат на подделку

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Савва ЯМЩИКОВ, председатель Ассоциации реставраторов ]

Сертификат на подделку
Каталоги подделок выходят один за другим

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ на нем сейчас абсолютно не зависит от художественной значимости выставляемых на торги предметов. Оно точь-в-точь повторяет российскую рыночную экономику, живущую не по законам, а по понятиям. Хотя радует сам факт, что наконец находившееся на задворках мировых аукционов русское искусство XVIII–XIX вв. стало в один ряд с «VIP-персонами» от искусства, заранее обреченными на экономический успех. Радует и одновременно смешит, ибо не могут любимые мои Серебрякова, Кустодиев или Григорьев стоить в десятки, а иногда и в сотни раз дороже италь­янских икон XVI–XVII веков. Так же как смешат запредельные суммы, щедро отслюниваемые нашими денежными мешками за картины Пикассо, Матисса или за китчевые яичные игрушки Фаберже.

 Такое рыночное столпотворение потребовало огромного количества спешных экспертиз. Ведь без бумажки произведение искусства – «букашка», а с бумажкой – «шедевр». Настоящая экспертиза – процедура длительная, ответственная и не всегда приводящая к бесспорному результату. Опытных экспертов у нас не так уж и много. Порядочных до недавнего времени было больше. А когда в ход пошли баснословные «барашки в бумажке», порядочных потеснили хваткие, желающие жить не хуже заказчиков экспертизы. Остались немногие опытные и порядочные, которые и за весь Стабилизационный фонд страны фальшивку подлинником не назовут. Но если целых три тома Россвязьохранкультуры публикуют сотни сертифицированных подделок, пора бить тревогу.

 Вот уже и г-н Авен в газете «Коммерсантъ» называет конкретные фамилии экспертов, за деньги выдающих фальшивые бумажки-сертификаты. Одна из названных банкиром персон – г-жа Джафарова. Она прошла школу бывшего руководителя художественного комбината им. Е. Вучетича, а потом зама г-на Швыдкого на посту министра культуры некоего г-на Хорошилова. Она и входит в актив российских подельников Фонда Гуггенхайма, помогающих его руководителям господам Нику Ильину и Томасу Кренцу «регулировать» художественную жизнь России. Так что меня возмущение г-на Авена не удивило.

 Уважаемый мною чиновник Россвязьохранкультуры, один из руководителей проекта «Поддел­ки произведений живописи» – очень своевременного и нужного издания – В.В. Петраков, в предисловии пишет: «Господа коллекционеры и инвесторы в искусство! Берите пример с П.М. Третьякова, К.Т. Солдатенкова, С.И. Мамонтова и других русских меценатов-коллекционеров. Они покупали и собирали современных им авторов. Этим они поддерживали художников, творивших практически у них на глазах. Никаких сомнений в подлинности. Великолепный вкус и добрая память в истории искусства!»

 Дорогой Виктор Васильевич, ну где нам взять такую песню? Уж не Абрамович же и прочие олигархи заменят сегодня Павла Михайловича, ценившего каждый трудом заработанный рубль, чтобы заплатить Сурикову или Нестерову. А каких современных художников станут покупать владельцы незаконно приобретенных замков, яхт, самолетов и футбольных клубов? Может, Лену Романову, Виктора Иванова, Олега Филатчева, Игоря Обросова или Тамару Юфу? Вот на «коммунальных нужников» певца Кабакова или Гришу Брускина, да на Стенберга с Янкилевским они, пожалуй, раскошелятся. Этих экспертировать не надо.

 Каталоги подделок выходят один за другим. Экспертов все чаще уличают в сознательных или случайных ошибках при оформлении сертификатов. М. Швыд­кой тут же запрещает их деятельность в рамках научно-экспертных отделов государст­венных музеев и реставрационных центров. Бразды правления берет в свои руки бывший комсомольский чиновник г-н Вилков, к искусству имеющий случайное отношение. И вот он уже экзаменует вновь испеченных экспертов, выдавая им дипломы, позволяющие вершить любые эксперименты с произведениями искусства. Это не идет ни в какие ворота! У нас, слава богу, есть еще музейные и реставрационные специалисты. Они способны приостановить беспредел и на антикварном рынке, и в области научной экспертизы.

Нужно принимать срочные меры в государственном масштабе, иначе доиграемся не до покупки картин у избранных современных художников, а до распродажи музейных фондов страны.

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