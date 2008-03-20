//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Нелегкое счастье балерины

Приме Мариинского театра Валентине Ганибаловой – 60

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Савва ЯМЩИКОВ ]

Нелегкое счастье балерины

Душевность и человечность

 НАЧИНАЛСЯ же путь к вершинам танцевального мастерства в Ташкенте, где родилась будущая звезда. «Я прожила в Ташкенте 18 лет. Правда, двор у нас был русский и очень музыкальный. Там жили работавшие в оперном театре художник и балерина. Знакомая вахтерша пропускала меня без денег, и из театра я не вылезала. Ташкентскую атмосферу – душевную и человечную – оценила, когда оказалась один на один с суровой и не всегда дружелюбной атмосферой города на Неве…»

 Закончив Ташкентское хореографическое училище, пережив тяжелое землетрясение, Ганибалова попала в Ленинград – во время декады узбекского искусства. Посмотрев, как работает начинающая артистка, выдающаяся балерина Наталья Михайловна Дудинская сказала директору Вагановского училища: «Эта девочка должна учиться у меня».

 Через год работы с Дудинской Валя вышла на прославленную Мариинскую сцену в главной партии балета «Пахита». За 20 лет она станцевала героинь практически всех идущих в Мариинке балетов – «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон-Кихот», «Легенда о любви», «Каменный цветок», «Корсар», «Горянка» и других. Постоянно стремившаяся к поиску новых путей в любимом творчестве, балерина создает небольшую труппу. Талантливый хореограф Игорь Чернышев ставит яркие и необычные для того времени композиции: «Ромео и Юлия» Берлиоза, «Болеро» Равеля и «Адажио» Альбинони. Взыскательные зрители Большого зала Ленинградской филармонии, Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве и других столичных площадок Советского Союза тепло приняли и полюбили новые формы творчества Ганибаловой.

 Основоположник современного балета Касьян Голейзовский сказал о ней: «Я видел в классе Дудинской чудесную ташкентскую девочку и готов поклясться, что из нее получится уникальная балерина». В той «самостийной» труппе были заложены основы нынешнего «Балета Валентины Ганибаловой», где она выступает в роли хореографа и руководителя.

Зависть и скверные пакости

 ПОНАЧАЛУ в Кировском для Валентины все складывалось если и трудно, то удачно. Она с успехом гастролировала в Испании, Англии, Франции; становилась любимицей требовательной ленинградской публики. Такое счастливое начало далеко не всем пришлось по душе. Зависть и скверные пакости – непременные составляющие любого театра. Валя умела не замечать проделки «доброжелателей», от природы обладая незаурядными стойкостью и выдержкой, позволяющими ей держаться над схваткой. Кировский театр стал основным «поставщиком» своих звезд для западных трупп. Сначала во Франции остался Рудольф Нуриев, затем в Англии «сбежала» Наталья Макарова, и, наконец, Михаил Барышников бросил на произвол судьбы свою влиятельную партнершу Ирину Колпакову. Беспомощные стукачи из органов госбезопасности, дабы не остаться без работы, Ганибалову сделали невыездной. Театром тогда руководил Олег Виноградов. Публично он восхищался искусством Ганибаловой, блистательно исполнившей главную роль в его балете «Горянка». Однако сделал все, чтобы она и по сей день с содроганием вспоминала те времена. Но, оставаясь невыездной, балерина продолжала вдохновенно танцевать на родной сцене…

 Снявшись в «Синей птице» вместе с такими звездами, как Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Джейн Фонда, она потом блестяще исполнила все балетные партии в фильме Эмиля Лотяну «Анна Павлова». «Балетный театр Валентины Ганибаловой» показывал свои работы в Италии, Испании, Португалии, Панаме, Швеции, Германии. Недавно с успехом прошли спектакли «Лебединое озеро» и «Дон-Кихот» в старинном городе Сплит (Хорватия).

 На вопрос, что бы Валентина Ганибалова хотела сделать в балете и в жизни за отпущенное Богом время, она сказала: «Хочу достойно прожить каждый день. Каждый день дорог. Если могу кому-то помочь, помогаю… Хочется как можно больше добрых вещей сделать, чтобы благие деяния перевесили ненужные».

 Слушаю умудренную опытом балерину – свою жену и мать нашей дочери – и вспоминаю, как Галина Уланова, очень ценившая Валю, приходила за кулисы во время ее концертов, чтобы дать столь ценные советы, поправить костюм или прическу. А это «дорогого стоит»!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//В мире

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.

//В мире

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

//Экономика

Российские банки сократили запасы валюты на треть

Российские банки сократили запасы валюты на треть

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

//Общество

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//В мире

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Можно ли почувствовать атмосферу города за несколько часов? Можно! Если это Брюссель. Что мы знаем о нем? Столица Бельгии, штаб-квартира Евросоюза, «писающий мальчик», шоколад и много, много истории.

//Здоровье

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

//Спорт

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства, описанного в Библии.

//Спорт

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» победу «Тамбова» над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные формы в красном бикини.

//В мире

Александр Сокуров спешно уехал за границу

Александр Сокуров спешно уехал за границу

В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими поклонниками о кино и планах, а также рассказал, что уже два месяца живет в Нарве. Как заявил режиссер, что он вынужден был уехать из России.

//Политика

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

//В мире

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

//Здоровье

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи уверены: остановить процесс выпадения волос реально. Специалисты считают, что облысение может наступать в связи с гормональными нарушениями, генетикой, побочными эффектами от лечения или из-за радиации.

//Криминал

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего накануне с ножом на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает агентство ТАСС.

//Новости партнеров

//В мире

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать возместить ущерб.

//Здоровье

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

22-летняя девушка из Армении Сатеник Каразян прославилась на весь мир из-за своей редкой аномалии – она «плачет кристаллами». Российский офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какой сбой мог произойти в организме несчастной девушки.

//Здоровье

Виноград с косточкой или без - врачи однозначно ответили на этот вопрос

Виноград с косточкой или без - врачи однозначно ответили на этот вопрос

Врачи посоветовали всем любителям винограда есть его вместе с косточками. По словам специалистов, виноградные косточки представляют собой кладезь ценных веществ, среди которых витамин Е, антиоксиданты и токоферол.

//Шоу-бизнес

Цискаридзе признался, что не знает о размере пенсии

Цискаридзе признался, что не знает о размере пенсии

Бывший солист Большого театра артист балета Николай Цискаридзе признался, что о размере своей пенсии узнал по сообщениям в СМИ. По словам танцора, за более чем 10 лет в качестве пенсионера он не потратил ни копейки начисляемых государством денег.

//Шоу-бизнес

Меган и Гарри позаботились о будущем Арчи и сделали дорогой подарок сыну

Меган и Гарри позаботились о будущем Арчи и сделали дорогой подарок сыну

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри внесли крупные инвестиции в будущее своего сына Арчи. Как и многие родители, члены королевского семейства сделали наследнику дорогой подарок.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы

Заворотнюк: дети не любят, когда обо мне задают вопросы

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают вопросы. По словам знаменитости, они всегда встанут на её защиту.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
2

«Мать-героиня» криминальной сводки
3

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
4

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии
5

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры