Кому достанется «Золотая тайга» Ханты-Мансийска?

В конкурсной программе было показано всего 10 фильмов и, как отметил президент фестиваля Сергей Соловьев, такое минимальное их количество в программе неслучайно: «Обычно мы акцентировали внимание на том, сколько дебютных картин было снято в прошлом году. Но в последнее время цифровой анализ нас занимает меньше. Поскольку произошло что-то качественно новое в творчестве молодых режиссеров и появилось несколько лент, которые на меня произвели огромное впечатление».

Такое же яркое впечатление сильная конкурсная программа произвела на жюри, критиков, гостей и жителей Ханты-Мансийска. Показ в любое время, будь то 10 утра или 10 вечера, сопровождался если не аншлагом, то полным залом. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль вышел на новый качественный уровень и стал важным событием не только для киносообщества, но для жителей города.

Жюри, возглавляемое исландским режиссером Фридрихом Тор Фридриксоном, назовет победителя и обладателя главного приза «Золотая тайга», а также денежного вознаграждения в 15 тыс. евро. Фаворитом конкурсной программы многие считают два фильма: «Гараж» ирландского режиссера Лени Абрахамсона и фильм «Новая Каледония» российского режиссера Юлии Колесник.

Абрахамсон, представляя свой фильм лично, заявил, что он прекращает работу на телевидении и в рекламе, потому что только кино способно по-настоящему выразить его мысли, идеи и настроение. И фильм «Гараж» это ярко демонстрирует. Главного героя, аутичного Джози, в фильме сыграл известный в Ирландии комический актер Ниолл Брэди, но сыграл так достоверно, что никто на родине его не узнал.

Судьба Джози, уборщика на заправочной станции маленького ирландского городка, пытающегося обрести родственную душу и друзей, рассказана так подробно и монотонно-трагически, что финал воспринимается как вопрос обществу: «Кто больше теряет с уходом такого человека?»

В «Новой Каледонии», наоборот, судеб и героев предостаточно. Но, оказывается, и в жизненном калейдоскопе все герои – московский тусовщик, ихтиолог, деревенский дурачок ищут свой смысл. Именно это и объединяет всех киногероев на бескрайних просторах астраханских степей, на берегу великой реки в Нижней Каледонии.

А вот фильм «Проделки в колледже» американского режиссера Джона Попа удивил дважды. Во-первых, американскую молодежь интересуют не только секс и шутки ниже пояса. Во-вторых, блестящей игрой нашего соотечественника, новой звезды Голливуда Антона Ельчина, 18-летнего уроженца Петербурга. Образ Чарли Барлетта – оптимиста, правдолюбца и шутника сыгран Антоном живо, красиво и легко.

«Проделки в колледже» – его первая главная роль в кино. А во второстепенных ролях он уже снялся в более чем 20 фильмах с такими известными партнерами, как Энтони Хопкинс, Робин Уильямс, Дэвид Духовны и Шэрон Стоун. Но именно в «Колледже» уже ясно видно, что покорение Голливуда нашим молодым соотечественником произойдет совсем скоро. И это не только радует, но и вызывает гордость. Такую же гордость должны вызывать призы имени Александра Абдулова за лучшие женские и мужские работы известным актерам, снявшимся в фильмах начинающих режиссеров. Эти призы впервые должны быть вручены на закрытии фестиваля Натальей Фатеевой и Сергеем Никоненко.

Таким образом, фестиваль пытается поддержать не только молодых режиссеров, но и стремление звезд кино сниматься у молодых. А ведь не секрет, что именно звезды привлекают большую часть зрителей и кинозалы.