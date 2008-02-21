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Кресло-качалка и тапочки подождут

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

<nobr>Кресло-качалка</nobr> и тапочки подождут
Фото Г. УСОЕВА

 – ЛЮДМИЛА, рекламу майонеза с историей любви Люси и Модеста Карпыча можно назвать мини-сериалом. Как появился этот образ?

 – Идея режиссера. Помню, как я вышагивала по «Мосфильму» на высоченных шпильках, в коротенькой юбке и произвела шоковое впечатление на рабочих. У них даже банки с пивом из рук выпали. Думаю, в таких авантюрах, как эта реклама, обязательно надо участвовать – 30 сек. хулиганства, а сколько радости! Меня удивил резонанс, который произвела эта работа, – на улице подходили чужие люди и передавали приветы моему «мужу» Модесту Карпычу.

 – Слышал, что ваша Люся пленила сердце одного бизнесмена.

 – Совершенно невероятная история! В один из чудных вечеров, когда по телевизору в сотый раз крутили этот рекламный ролик, мне позвонил приятель. Он сообщил, что некий бизнесмен (называть его не буду) просто мечтает брать у меня уроки актерского мастерства за очень щедрое вознаграждение. Странное предложение показалось мне любопытным. Вооружившись институтскими конспектами, отправилась на первый урок в маленькое арабское кафе. Ученик, бизнесмен Игорь, выглядел суровым и недружелюбным. Смотрел на меня с явным неудовольствием. Я же, наоборот, начала увлеченно делиться азами профессии. Кончилось тем, что, слушая мои рассказы, Игорь, привыкший к хорошей кухне и изысканным винам, напился, мешая водку с пивом. Позже все выяснилось: увидев рекламную Люсю, он решил, что именно такая женщина ему нужна. А когда на встречу пришла я, кардинально отличающаяся от его воображаемого идеала, загрустил.

 – А чем вас так зацепила роль в «Таксистке»? Ради нее вы ушли из Ленкома, в котором проработали более 15 лет?

 – Я действительно ушла из театра, но одно с другим никак не связано. Ленком – мой родной дом. Но по ряду причин пришлось его покинуть. Это стало переходом во взрослую жизнь. В недрах театра я накопила силы, чтобы создать что-то свое. И как только ушла, тут же открылись новые перспективы. А фильм «Таксистка» про меня. Не буквально, конечно, но про меня внутренне, эмоционально. Мне кажется, обычная человеческая жизнь, в данном случае – главы семейства женского пола с тремя детьми, не менее увлекательна, чем детектив.

 – Надо думать, подобные совпадения себя и своей роли вызывают сильные эмоциональные переживания?

 – Разумеется. Причем очень часто это касается каких-то совершеннейших мелочей. Как-то во время съемок я увидела вилочку, точно такую же, какая была в детстве в моем доме. И у меня защемило сердце. А когда смотрела на детей, бегавших по студии, вдруг вспомнила свою дочь, какой она была много лет назад. И сердце вновь сжалось. Так что в этой роли, как ни в какой другой, мне было достаточно оставаться собой.

 – Вы растите дочь одна. Как и ваша героиня в сериале «Кто в доме хозяин?», которая при этом остается неистребимой оптимисткой. Вы тоже оптимист­ка?

 – Да. И так же, как моя героиня, нахожусь в поиске родст­венной души. Ошибаюсь и разочаровываюсь, но за каждую новую встречу благодарю судьбу. Постоянно влюбляюсь в красивых мужчин – как они хороши, черти, все при них! Рядом со мной нет человека, которого можно, как это раньше говорили, представить родителям. Но у меня есть прекрасные мужчины-друзья, которые не дают унывать. К понятию брака я подхожу очень ответственно. И не потому, что, обжегшись на молоке, дую на воду. Я не из тех, кто долго зализывает раны, – всегда открыта для новых знакомств, отношений. К счастью, меня всегда окружали замечательные мужчины, и каждому из них я благодарна за тот отрезок моей жизни, который он превращал для меня в праздник.

 – Интересно, а кто в вашем доме хозяин?

 – В семье я и за хозяина, и за хозяйку. А дом для меня – вся страна, города, в которые забрасывает гастрольная судьба. Еще – это камин, кресло-качалка, чудесный вид на море, собака, которая приносит тапочки, дети, внуки… Все это, наверное, будет… Вот только почему не сейчас? Хотя, может быть, сейчас и не надо. У меня другие страсти, эмоции.

 – Как при такой загруженности вам удается оставаться молодой и энергичной, есть особые секреты?

 – Я просто слушаю свой организм: если он требует отдыха, откладываю любые тусовки и просто сплю. Обливаюсь холодной водой, не ем мяса, не из-за каких-то принципов, а потому, что чувствую – мне так лучше. К себе нужно относиться очень деликатно – наводить порядок в своем организме и в мозгах.

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