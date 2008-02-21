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«Дух огня» поселится в Ханты-Мансийске

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

 22 ФЕВРАЛЯ в Ханты-Мансийске открывается VI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который в этом году посвящен столетию российского кино и 60-летию Госфильмофонда России. В программе, посвященной этим двум юбилейным датам, в режиме нон-стоп будут показаны лучшие ленты, созданные за все время кинопроизводства в России. Кстати, эти показы будут бесплатными для студентов и многодетных семей. Среди внеконкурсных программ отметим программу Андрея Плахова «Эйфория. The Best», в которой будут показаны лучшие фильмы программы «Эйфория» за 2007 год. Среди них «Самый главный босс» Ларса фон Триера, «Мечта Кассандры» Вуди Аллена.

 23 февраля фестиваль отметит горестное событие – уход из жизни вице-президента фестиваля, одного из идейных вдохновителей «Духа огня», выдающегося русского актера Александра Гавриловича Абдулова. На творческом вечере, посвященном ему, покажут лучшие кинематографические работы великого актера, выступят партнеры, коллеги, друзья, соратники по работе на фестивале.

 Но фестиваль – это в первую очередь конкурс. Фильмы международной конкурсной программы будет оценивать международное жюри. Его возглавит исландский режиссер Фридрих Фридрихсон. Вместе с ним определять лучший кинематографический дебют будут Барбара Брыльска, Рашид Нумганов и победитель прошлогоднего фестиваля Аслан Галазов. Россию в конкурсе представляет фильм «Муха» режиссера Владимира Котта.

 В традиционной рубрике фестиваля «Мифы народов Севера» в этом году будет показана ретроспектива молодого исландского кино. Выдающийся оператор Сергей Астахов привезет на фестиваль снятые им фильмы «Брат» и «Брат-2». А также уникальные фрагменты незаконченных фильмов режиссера Алексея Балабанова.

 В этом году нарушают традицию – открывать фестиваль «громким» фильмом известного режиссера. Церемония открытия пройдет в Ледовом дворце спорта Ханты-Мансийска, где участники и гости фестиваля увидят шоу «Ледниковый период». Вместе с выдающимися спортсменами и фигуристами, чемпионами мира и Олимпийских игр на лед выйдут известные артисты кино и театра.

 На закрытии всех гостей ждет настоящий сюрприз – в первом в Западной Сибири цифровом кинотеатре будет показан фильм в 3D-формате – «Беовульф» Роберта Земекиса.

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