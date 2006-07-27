Сухопутно-водные развлечения

НАЧАЛЬНИК управления международного сотрудничества Феде­ральной службы по контролю за оборотом наркотиков Евгений Григорьев, президент строительной корпорации Mirax group Сергей Полонский, зам­пред комитета Государственной думы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир Тарачев, глава администрации поселка Деденево (супруга господина Тягачева) Тягачева Светлана, Антон Хре­ков - один из глав телекомпании НТВ, Владимир Шемякин из Администрации Президента РФ, член совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Анатолий Ефремов - все эти уважаемые люди собрались на многочасовой пикник в яхт-клубе. Все они так или иначе связаны с фондом «Балы-ассамблеи третьего тысячелетия»: либо друзья, либо попечители, либо просто завсегдатаи мероприятий.

Итак, яхт-клуб. На входе - претенциозная надпись «Морской клуб». Хруст сочных редисок, аромат свиных шашлыков смешивался с запахами и шуршанием речного песка и прибрежных растений. Рядом с берегом были выстроены шатры, внутри которых гости - те, кто не привез купальники и плавки, - развлекались пением под караоке, употреблением хороших французских вин и неспешной светской беседой про будущее благотворительности в России. В шатрах, прячась от солнца, и рядом с ними прогуливались народная артистка РФ и советник Президента РФ по культуре Лариса Долина с супругом Иль­ей Спицыным, актер Владимир Меньшов, Вадим Милашев из Администрации Президента РФ, Нечаев Андрей - президент Российской финансовой корпорации, телеведущий Борис Ноткин. Поодаль беседовали Сергей Проханов - худрук Московского театра Луны и руководитель программы «Постскриптум» Алексей Пушков. Вокруг взрослых - детишки. А при входе в шатер - руководители фонда, мать и дочь Елена и Татьяна Люкшиновы. К слову сказать, эти дамы, известные тем, что каждый год в Гостином Дворе устраивают благотворительные балы, за четыре года собрали 20 млн. 65 тыс. 350 рублей. В общем, в этот день «Адмирал» олицетворял собой почти идиллическую картину, какую-то антиутопию, мечту фантаста.

Когда все были в сборе, гостей отправили кататься на многочисленных водных судах по окрестностям Клязьминского водохранилища и, собственно, яхт-клуба «Адмирал». Основ­ной состав собравшихся поехал на крупном корабле, часть гостей предпочла малые группы и уехала на скорости по реке на мелких катерах. Вечер закончился массовым просмотром футбола, продолжением дегустации качественных французских вин и всеобщим ликованием по случаю победы итальянцев.